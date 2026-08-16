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"Lilo & Stitch 2": Poznajcie nową bohaterkę sequela

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&quot;Lilo &amp; Stitch 2&quot;: Poznajcie nową bohaterkę sequela
Aktorski remake "Lilo i Sticha" był jednym z największych sukcesów Disneya w ostatnich latach. Film zarobił ponad miliard dolarów i uplasował się na czwartym miejscu ubiegłorocznego box office'u. Nic dziwnego, że prace nad kontynuacją już trwają. Podczas trwającego właśnie D23 studio zaprezentowało pierwsze materiały z filmu.

Nowa bohaterka w "Lilo & Stitch 2"


Maia Kealoha, czyli ekranowa Lilo, wyszła na scenę, by zapowiedzieć materiał. Gdy na znajdującym się za nią ekranem pojawiła się różowa postać z czułkami, młoda aktorka z zaskoczeniem zapytała: Zaraz, jest ich DWOJE? Materiały z wydarzenia możecie zobaczyć poniżej:




Nową postacią jest oczywiście Angel – znana także jako projekt 624. To bohaterka dobrze znana fanom serialowych przygód Lilo i Stitcha, która z pewnością nieźle namiesza w szykowanej kontynuacji. Dr Jumba Jookiba stworzył ją, by móc odwracać efekty resocjalizacji. Dzięki specjalnemu neurolingwistycznemu bodźcowi każdy, kto usłyszał syrenią pieśń bohaterki, zmieniał się o 180 stopni. Efekt można było jednak odwrócić, jeśli pieśń została zaintonowana od tyłu. 

GettyImages-2290529220.jpg Getty Images © Matt Winkelmeyer

"Lilo & Stitch 2" trafi na ekrany 26 czerwca 2028 roku. Data ta nie jest oczywiście przypadkowa – nawiązuje do projektu 626, czyli kryptonimu, jaki swojemu eksperymentowi nadał dr Jookimba.

Zobacz zwiastun filmu "Lilo & Stitch"


Aktorski remake animacji "Lilo i Stich" trafił na ekrany w 2025 roku. Jako tytułowi bohaterowie wystąpili Maia Kealoha i Chris Sanders, którym towarzyszyli m.in. Sydney Agudong, Zach Galifianakis, Billy Magnussen i Courtney B. Vance. Przypominamy zwiastun:


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Lilo i Stich 2  (2028)

 Lilo i Stich 2

Lilo & Stitch  (2025)

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Lilo i Stich  (2002)

 Lilo i Stich

Lilo i Stich 2: Mały feler Sticha  (2005)

 Lilo i Stich 2: Mały feler Sticha

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