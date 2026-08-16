"Lilo & Stitch 2": Poznajcie nową bohaterkę sequela

Aktorski remake "Lilo i Sticha" był jednym z największych sukcesów Disneya w ostatnich latach. Film zarobił ponad miliard dolarów i uplasował się na czwartym miejscu ubiegłorocznego box office'u. Nic dziwnego, że prace nad kontynuacją już trwają. Podczas trwającego właśnie D23 studio zaprezentowało pierwsze materiały z filmu.
Nowa bohaterka w "Lilo & Stitch 2"Maia Kealoha
, czyli ekranowa Lilo, wyszła na scenę, by zapowiedzieć materiał. Gdy na znajdującym się za nią ekranem pojawiła się różowa postać z czułkami, młoda aktorka z zaskoczeniem zapytała: Zaraz, jest ich DWOJE?
Materiały z wydarzenia możecie zobaczyć poniżej:
Nową postacią jest oczywiście Angel – znana także jako projekt 624. To bohaterka dobrze znana fanom serialowych przygód Lilo
i Stitcha
, która z pewnością nieźle namiesza w szykowanej kontynuacji. Dr Jumba Jookiba stworzył ją, by móc odwracać efekty resocjalizacji. Dzięki specjalnemu neurolingwistycznemu bodźcowi każdy, kto usłyszał syrenią pieśń bohaterki, zmieniał się o 180 stopni. Efekt można było jednak odwrócić, jeśli pieśń została zaintonowana od tyłu.
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"Lilo & Stitch 2
" trafi na ekrany 26 czerwca 2028 roku. Data ta nie jest oczywiście przypadkowa – nawiązuje do projektu 626, czyli kryptonimu, jaki swojemu eksperymentowi nadał dr Jookimba.
Zobacz zwiastun filmu "Lilo & Stitch"
Aktorski remake animacji "Lilo i Stich
" trafił na ekrany w 2025 roku. Jako tytułowi bohaterowie wystąpili Maia Kealoha
i Chris Sanders
, którym towarzyszyli m.in. Sydney Agudong
, Zach Galifianakis
, Billy Magnussen
i Courtney B. Vance
. Przypominamy zwiastun: