"Lilo & Stitch 2": Rupert Sanders reżyserem filmu. Premiera w 2028 roku

Po tym, jak aktorska wersja "Lilo & Stitcha" zarobiła na całym świecie ponad miliard dolarów, powstanie kontynuacji było kwestią czasu. Reżyserem nowego filmu został artysta związany z serią od samego początku jej istnienia.
"Lilo & Stitch" wracają Chris Sanders
, bo o nim mowa, był współreżyserem i współscenarzystą oryginalnej animacji "Lilo & Stitch
" z 2002 roku. Użyczył również głosu Stitchowi
. W kolejnych latach nakręcił takie klasyki kina animowanego jak "Jak wytresować smoka
", "Krudowie
" oraz "Dziki robot
". Stanął również za kamerą "Zewu krwi
" będącego hybrydą animacji CGI oraz gry żywych aktorów.
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W 2025 roku Sanders
został zaproszony do pracy nad aktorskim remakiem "Lilo & Stitcha
" w reżyserii Deana Fleischera-Campa
. Artysta ponownie zdubbingował tytułowego niebieskiego kosmitę.
Jak podkreśla studio Disneya, nowa część nie będzie bezpośrednią kontynuacją historii z pierwszego filmu. Ma to być całkowicie świeża fabuła osadzona w świecie "Lilo & Stitcha
". Zdjęcia powinny rozpocząć się pod koniec tego roku. Premierę zaplanowano na 26 maja 2028 roku. Lilo
to mała dziewczynka mieszkająca na Hawajach. Wychowuje ją starsza siostra. Robi wszystko, aby opieka społeczna nie zabrała małej do domu dziecka. W tym samym czasie z odległej galaktyki ucieka Stitch
- przedziwna istota, która w swej podświadomości ma wszczepioną potrzebę niszczenia. Po wylądowaniu na Ziemi zostaje on przygarnięty przez Lilo. Chroni Stitcha przed wysłannikami jego plany, którzy mają za zadanie jego unicestwienie. Mała postanawia stworzyć swoją własną, małą rodzinę...
Zwiastun filmu "Lilo & Stitch"