"Lista śmierci": co dalej z serialem? Amazon podjął decyzję

"Lista śmierci": fabuła serialu



"Lista śmierci": o czym opowie spin-off?



Zwiastun serialu "Lista śmierci"



3 2 1 0





Szefostwo Amazon Prime Video dało zielone światło na realizację drugiego sezonu " Listy śmierci " z Chrisem Prattem w roli głównej. Jednocześnie platforma zamówiła prequel serialu, którego bohaterem będzie grany przez Taylora Kitscha agent CIA Ben Edwards. Lista śmierci " to ekranizacja powieści "The Terminal List" pióra Jacka Carra. Opowiada ona historię Jamesa Reece'a ( Pratt ) - komandosa Navy SEALS, który jako jedyny z całego oddziału przeżywa zasadzkę w trakcie niebezpiecznej misji. Bohater powraca do domu z głową pełną sprzecznych wspomnień oraz wątpliwości co do tego, kto naprawdę odpowiada za masakrę. Gdy na jaw wychodzą nowe fakty na temat tragedii, życiu Reece'a oraz jego rodziny zaczyna zagrażać niebezpieczeństwo.Pierwszy sezon serialu zadebiutował na Prime Video w lipcu ubiegłego roku. Negocjacje dotyczące nowej transzy odcinków trwały od kilku miesięcy. W trakcie spotkań z kierownictwem platformy Pratt , który jest również producentem wykonawczym serialu, wpadł na pomysł prequela. Nowy show zapowiadany jest ambitny szpiegowski dreszczowiec. Dowiemy się z niego, dlaczego Edwards porzucił służbę w Navy SEAL na rzecz posady w CIA. Zobaczymy również, jak bohater odkrywa mroczne oblicze wojny. Showrunnerem prequela będzie David DiGilio , który sprawuje również pieczę nad " Listą śmierci ".Przypomnijmy, że Taylora Kitscha zobaczymy wkrótce w miniserialu Netfliksa "American Primeval". Projekt zapowiadany jest jako surowa, pełna przygód eksploracja narodzin amerykańskiego Zachodu. Aktor zagra Isaaca - straumatyzowanego człowieka, który stara się przezwyciężyć swoje demony i znaleźć powód do życia w świecie pełnym brutalności.