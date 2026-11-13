"Listy do M." zyskały konkurencję. Opinie widzów i krytyków o filmie "Przepis na święta"

"Przepis na święta" ma szansę zostać nowym ulubionym świątecznym filmem Polaków! Pierwsze opinie widzów i dziennikarzy nie pozostawiają wątpliwości – jedyna polska świąteczna produkcja tego roku już podbija serca publiczności!
Ciepła komedia w reżyserii Magdaleny Nieć
zachwyca nie tylko świątecznym klimatem, ale także aktorskimi kreacjami, poczuciem humoru i historią, która przypomina, że największym prezentem jest bliskość drugiego człowieka. Prezentujemy pierwsze recenzje i opinie o filmie, który ma szansę stać się nową świąteczną tradycją! Na ekranie daje miłość i rodzinne szczęście tym, którzy na to zasługują. Widowni zaś zapewnia chwilę wytchnienia.
Maja Staniszewska - Wyborcza.pl "Listy do M." zyskały konkurencję.
Piotr Kozłowski - Dziennik.pl Siłą tego filmu są aktorzy. Zofia Jastrzębska (…) koncertowo zabawiła się swoją rolą i formułą komedii romantycznej.
Jeszcze ciekawiej wypadła Sonia Mietielica; całkowicie kupiłem przebiegłość jej bohaterki. Adam Woronowicz po raz kolejny potwierdził swoją aktorską klasę; małym występem pokazał, że obecnie jest mistrzem komedii.
Doskonały Mirosław Tomczuk; chłopak wyrasta na jednego z najzdolniejszych młodych aktorów, a do tego ma w sobie ogrom charyzmy! Kibicuję"
Krzysztof Połaski - TeleMagazyn Widz aż nabiera ochoty, by samodzielnie coś upiec w domu.
Anna Goworek - Plotek.pl Zofia Jastrzębska staje się bijącym sercem "Przepisu na święta". Jej ekranowa szczerość i odnalezienie się w konwencji opartej na gatunkowych schematach pokazują nam kogoś, komu chce się kibicować.
To seans, który pod względem emocji, ciepła i świątecznego klimatu wypada lepiej niż wiele innych produkcji tego gatunku.
Adam Siennica - NaEkranie.pl
"Przepis na święta" już w kinach
Apetyczna i doprawiona miłością świąteczna komedia zawierająca sekretną formułę na prawdziwą bliskość. "Przepis na święta
" to film, który z czułością i humorem opowie o tym, co najważniejsze – nie tylko w Boże Narodzenie – o akceptacji, zrozumieniu i miłości. Piotr Stramowski
("Narzeczony na niby
") i Zofia Jastrzębska
("Vinci 2
"), a także Adam Woronowicz
("Teściowie 3
") i Danuta Stenka
("Listy do M. 4
") w nowym filmie Magdaleny Nieć
– autorki familijnych hitów z serii "O psie, który jeździł koleją
".
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a wraz z nimi ciasta, ciastka, ciasteczka i inne smakowitości, które są wielką pasją Idy (Zofia Jastrzębska
). Młoda kobieta kocha piec i marzy o własnej cukierni. Gdy w banku spotyka Piotra (Piotr Stramowski
), przystojnego dyrektora, nie wie jeszcze, że ta rozmowa odmieni jej życie. Mężczyzna jest zafascynowany poczuciem humoru i bezkompromisowością dziewczyny. Ida to nie jedyna nowa znajomość w życiu Piotra – drugą jest jego 10-letni syn Nikodem, o którego istnieniu ten dowiaduje się dopiero teraz… Pojawienie się dziecka staje się wielkim wyzwaniem dla skupionych na karierze Piotra i jego humorzastej partnerki Klary (Sonia Mietielica
). Zdecydowanie potrzebują teraz wsparcia w obowiązkach domowych. Traf chce, że na ogłoszenie odpowiada… Ida. W tej nieoczywistej układance, pośród aromatu świątecznych wypieków do głosu dojdą uczucia, a prawdziwa miłość okaże się największym prezentem.
"Przepis na święta" – zwiastun filmu
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