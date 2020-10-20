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To naprawdę on?! Dwayne Johnson nie do poznania na planie nowego filmu

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To naprawdę on?! Dwayne Johnson nie do poznania na planie nowego filmu
źródło: Getty Images
autor: Matt Winkelmeyer
Dwayne Johnson pracuje aktualnie przy "Lizard Music" – nowym filmie Benny'ego Safdiego. Na najnowszych zdjęciach z planu możemy zobaczyć zdumiewającą przemianę gwiazdora. Poznalibyście go?

Dwayne Johnson jako Chicken Man. Zobacz zdjęcia z planu "Lizard Music"


Transformacja Johnsona jest dziełem artysty Kazu Hiro – człowieka, który ostatnio sprawił, by 64-letni Tom Cruise wygląda na 64-latka w "Diggerze". Efekty jego pracy możecie zobaczyć na nieoficjalnych zdjęciach z planu, które prezentujemy poniżej: 

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"Lizard Music" to historia osamotnionego chłopca, który pod nieobecność rodziców odkrywa tajemniczy program telewizyjny z muzykującymi jaszczurkami. Dzięki spotkaniu z ekscentrycznym Chicken Manem (Johnson) i jego mądrą 70-letnią kurą Claudią chłopiec trafia na magiczną wyspę jaszczurek i przeżywa niezwykłą, surrealistyczną przygodę. 

Gwiazdorska obsada "Lizard Music"


Safdie napisał scenariusz na podstawie książki Daniela M. Pinkwatera. Film ma być połączeniem produkcji aktorskiej i animacji. Animowanym postaciom użyczą głosu Rachel McAdams, Colman Domingo, David Krumholtz i Jeff Goldblum. W obsadzie znaleźli się też m.in. Theo Leber (widoczny na zdjęciach powyżej), Alicia Silverstone i Regina Hall. Światowa premiera zaplanowana jest na Boże Narodzenie przyszłego roku. 

Kim jest Kazu Hiro?


Kazu Hiro (na zdjęciu niżej) to urodzony w Japonii artysta wizualny i charakteryzator. Z Johnsonem i Safdiem miał już okazję współpracować przy ich poprzednim filmie – "Smashing Machine". W jego bogatym CV znajdziemy też takie tytuły jak "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona", "Pamięć absolutna", "Kształt wody", "Czas mroku" (za który odebrał Oscara) czy "Maestro".

GettyImages-2266269720.jpg Getty Images © Penske Media

Ostatnie role Dwayne'a Johnsona


Dwayne Johnson miał już okazję współpracować z Bennym Safdiem przy dramacie biograficznym "Smashing Machine". W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć także w serialu "Młody The Rock", świątecznej komedii "Czerwona Jedynka" czy aktorskiej wersji "Vaiany", gdzie wcielił się w postać Mauiego – postaci, której użyczał głosu w animacji z 2016 roku. Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. "Jumanji: Wielką ucieczkę" oraz przygotowywany przez Martina Scorsesego kryminał opowiadający o hawajskiej mafii. 

Zobacz zwiastun filmu "Smashing Machine"


W "Smashing Machine" Johnson wcielił się w legendarnego zawodnika MMA Marka Kerra. Przypominamy zwiastun:

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