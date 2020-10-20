To naprawdę on?! Dwayne Johnson nie do poznania na planie nowego filmu

Dwayne Johnson pracuje aktualnie przy "Lizard Music" – nowym filmie Benny'ego Safdiego. Na najnowszych zdjęciach z planu możemy zobaczyć zdumiewającą przemianę gwiazdora. Poznalibyście go?
Dwayne Johnson jako Chicken Man. Zobacz zdjęcia z planu "Lizard Music"
Transformacja Johnsona
jest dziełem artysty Kazu Hiro – człowieka, który ostatnio sprawił, by 64-letni Tom Cruise
wygląda na 64-latka w "Diggerze
". Efekty jego pracy możecie zobaczyć na nieoficjalnych zdjęciach z planu, które prezentujemy poniżej:
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"Lizard Music
" to historia osamotnionego chłopca, który pod nieobecność rodziców odkrywa tajemniczy program telewizyjny z muzykującymi jaszczurkami. Dzięki spotkaniu z ekscentrycznym Chicken Manem (Johnson
) i jego mądrą 70-letnią kurą Claudią chłopiec trafia na magiczną wyspę jaszczurek i przeżywa niezwykłą, surrealistyczną przygodę.
Gwiazdorska obsada "Lizard Music"Safdie
napisał scenariusz na podstawie książki Daniela M. Pinkwatera
. Film ma być połączeniem produkcji aktorskiej i animacji. Animowanym postaciom użyczą głosu Rachel McAdams
, Colman Domingo
, David Krumholtz
i Jeff Goldblum
. W obsadzie znaleźli się też m.in. Theo Leber (widoczny na zdjęciach powyżej), Alicia Silverstone
i Regina Hall
. Światowa premiera zaplanowana jest na Boże Narodzenie przyszłego roku.
Kim jest Kazu Hiro?
Kazu Hiro (na zdjęciu niżej) to urodzony w Japonii artysta wizualny i charakteryzator. Z Johnsonem
i Safdiem
miał już okazję współpracować przy ich poprzednim filmie – "Smashing Machine
". W jego bogatym CV znajdziemy też takie tytuły jak "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona
", "Pamięć absolutna
", "Kształt wody
", "Czas mroku
" (za który odebrał Oscara) czy "Maestro
".
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Ostatnie role Dwayne'a JohnsonaDwayne Johnson
miał już okazję współpracować z Bennym Safdiem
przy dramacie biograficznym "Smashing Machine
". W ostatnich latach mogliśmy go zobaczyć także w serialu "Młody The Rock
", świątecznej komedii "Czerwona Jedynka
" czy aktorskiej wersji "Vaiany
", gdzie wcielił się w postać Mauiego
– postaci, której użyczał głosu w animacji z 2016 roku. Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. "Jumanji: Wielką ucieczkę" oraz przygotowywany przez Martina Scorsesego
kryminał opowiadający o hawajskiej mafii.
Zobacz zwiastun filmu "Smashing Machine"
W "Smashing Machine
" Johnson
wcielił się w legendarnego zawodnika MMA Marka Kerra
. Przypominamy zwiastun: