"Lord of the Rings: The Hunt for Gollum": Czy nowy Aragorn czuje presję roli?

Superman, Harry Potter, Luke Skywalker – kultowe role popkultury mają swój naturalny ciężar, który czasem niełatwo jest unieść. W rozmowie z L’Officiel opowiedział o nim trochę Jamie Dornan. Urodzony w Irlandii Północnej aktor w nadchodzącym "The Hunt for Gollum" wcieli się w Aragorna. Jak dotąd – poza filmami animowanymi – na ekranie odgrywał go wyłącznie Viggo Mortensen, a jego interpretacja na stałe zapisała się w historii kina. O presji, którą generuje kreacja Mortensena, Dornan powiedział w rozmowie z dziennikarzami.
Czy Jamie Dornan odczuwa presję odgrywania Aragorna? Kiedy próbujesz podążać po czyichś śladach, pojawia się presja. Poproszono mnie o zagranie niezwykle kultowej postaci i zrobię wszystko, co w mojej mocy
– powiedział Dornan
, po czym dodał: Ale dla mnie Aragornem zawsze będzie po prostu Viggo. Jego kreacja to jedna z moich ulubionych ról wszech czasów i czuję się zaszczycony, mogąc odtworzyć przynajmniej część energii, którą pierwotnie wniósł poprzez tę postać na ekran. Nie ma we mnie ani trochę chęci, by go prześcignąć
– podsumował.
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Aktor zachowuje więc pokorę, mierząc się z rolą takiego kalibru – kreacją, która naturalnie będzie porównywana z poprzednikiem w każdym możliwym aspekcie, każdym wypowiedzianym zdaniu czy grymasie. O tym, jak dużo własnej osobowości Dornan
tchnął w swojego filmowego Aragorna, dowiemy się 17 grudnia 2027 roku. To właśnie wtedy "The Hunt for Gollum"
trafi do kin na całym świecie.
Na tę chwilę Aragorn
jest jedynym bohaterem Tolkiena
, którego odtwórca zostanie podmieniony na potrzeby realizacji "The Hunt for Gollum"
. Do swoich ikonicznych ról powrócą Elijah Wood
(Frodo
), Ian McKellen
(Gandalf
), Andy Serkis
(Gollum
) oraz Lee Pace
(Thranduil
). W nowych rolach zobaczymy natomiast Anyę Taylor-Joy
, Kate Winslet
oraz Leo Woodalla
.
Przypomnijmy, że akcja filmu "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum
" rozgrywa się między wydarzeniami z "Hobbita: Bitwy Pięciu Armii
" oraz "Władcy Pierścieni: Drużyny Pierścienia
". Fabuła widowiska skupia się na próbach rozwiązania zagadki pierścienia Bilba
przez Aragorna
i Gandalfa
. W tym celu wojownik i czarodziej próbują odnaleźć Golluma
.
Zwiastun filmu "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia"