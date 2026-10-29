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"Lord of the Rings: The Hunt for Gollum": Czy nowy Aragorn czuje presję roli?

Deadline / autor: /
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&quot;Lord of the Rings: The Hunt for Gollum&quot;: Czy nowy Aragorn czuje presję roli?
źródło: materialy promocyjne
Superman, Harry Potter, Luke Skywalker – kultowe role popkultury mają swój naturalny ciężar, który czasem niełatwo jest unieść. W rozmowie z L’Officiel opowiedział o nim trochę Jamie Dornan. Urodzony w Irlandii Północnej aktor w nadchodzącym "The Hunt for Gollum" wcieli się w Aragorna. Jak dotąd – poza filmami animowanymi – na ekranie odgrywał go wyłącznie Viggo Mortensen, a jego interpretacja na stałe zapisała się w historii kina. O presji, którą generuje kreacja Mortensena, Dornan powiedział w rozmowie z dziennikarzami.

Czy Jamie Dornan odczuwa presję odgrywania Aragorna?



Kiedy próbujesz podążać po czyichś śladach, pojawia się presja. Poproszono mnie o zagranie niezwykle kultowej postaci i zrobię wszystko, co w mojej mocy – powiedział Dornan, po czym dodał:

Ale dla mnie Aragornem zawsze będzie po prostu Viggo. Jego kreacja to jedna z moich ulubionych ról wszech czasów i czuję się zaszczycony, mogąc odtworzyć przynajmniej część energii, którą pierwotnie wniósł poprzez tę postać na ekran. Nie ma we mnie ani trochę chęci, by go prześcignąć – podsumował.

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Aktor zachowuje więc pokorę, mierząc się z rolą takiego kalibru – kreacją, która naturalnie będzie porównywana z poprzednikiem w każdym możliwym aspekcie, każdym wypowiedzianym zdaniu czy grymasie. O tym, jak dużo własnej osobowości Dornan tchnął w swojego filmowego Aragorna, dowiemy się 17 grudnia 2027 roku. To właśnie wtedy "The Hunt for Gollum" trafi do kin na całym świecie.

Na tę chwilę Aragorn jest jedynym bohaterem Tolkiena, którego odtwórca zostanie podmieniony na potrzeby realizacji "The Hunt for Gollum". Do swoich ikonicznych ról powrócą Elijah Wood (Frodo), Ian McKellen (Gandalf), Andy Serkis (Gollum) oraz Lee Pace (Thranduil). W nowych rolach zobaczymy natomiast Anyę Taylor-Joy, Kate Winslet oraz Leo Woodalla

Przypomnijmy, że akcja filmu "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" rozgrywa się między wydarzeniami z "Hobbita: Bitwy Pięciu Armii" oraz "Władcy Pierścieni: Drużyny Pierścienia". Fabuła widowiska skupia się na próbach rozwiązania zagadki pierścienia Bilba przez Aragorna i Gandalfa. W tym celu wojownik i czarodziej próbują odnaleźć Golluma

Zwiastun filmu "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia"


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