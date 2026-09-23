"Lord of the Rings: The Hunt for Gollum": pierwsze zdjęcia z planu zabierają nas do Shire

"Polowanie na Golluma" coraz bliżej! Z okazji Światowego Dnia Hobbita wytwórnia Warner Bros. podzieliła się pierwszymi zdjęciami z nadchodzącej produkcji. Widzimy na nich między innymi – a jakże by inaczej – Frodo Bagginsa, w którego wciela się Elijah Wood. Fotografii towarzyszy również kilka zakulisowych zdjęć z planu. Możecie zobaczyć je poniżej.
"Lord of the Rings: The Hunt for Gollum": zdjęcia z planu produkcji
Hobbit day Hunt For Gollum photos
by
u/DryScholar8371 in
lotr
"Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" – co wiemy?
Kadry zostały ujawnione na oficjalnym koncie Warner Bros. w serwisie TikTok. Na jednym z nich widzimy stojącego tyłem Frodo Bagginsa
na tle swojego rodzinnego Shire. Kolejne zdjęcia z planu produkcji pokazują inne zakamarki ojczyzny Hobbitów: jej mieszkańców oraz przestrzenie, w których funkcjonują. Zdjęcia ujawniają także kulisy produkcji, prezentując twórców przy pracy – na jednym z nich widać Andy'ego Serkisa
, reżysera oraz odtwórcę tytułowego bohatera, Golluma
.
Przypomnijmy, że akcja filmu "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum
" rozgrywa się między wydarzeniami z z "Hobbita: Bitwy Pięciu Armii
" oraz "Władcy Pierścieni: Drużyny Pierścienia
". Fabuła widowiska skupia się na próbach rozwiązania zagadki pierścienia Bilba
przez Aragorna
i Gandalfa
. W tym celu wojownik i czarodziej próbują odnaleźć Golluma
.
"The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum
" reżyseruje Andy Serkis
według scenariusza Fran Walsh
, Philippy Boyens
, Phoebe Gittins
i Arty'ego Papageorgiou
. W obsadzie prócz McKellena
i Serkisa
znaleźli się również: Kate Winslet
, Jamie Dornan
(jako młody Aragorn), Leo Woodall
, Lee Pace
, Elijah Wood
oraz Anya Taylor-Joy
.
Zdjęcia ruszyły w lipcu w Nowej Zelandii. Premierę zaplanowano na 17 grudnia 2027.
Zwiastun filmu "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia"