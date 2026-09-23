Newsy Filmy Multimedia "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum": pierwsze zdjęcia z planu zabierają nas do Shire
Filmy / Multimedia

"Lord of the Rings: The Hunt for Gollum": pierwsze zdjęcia z planu zabierają nas do Shire

GamesRadar / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Lord+of+the+Rings%3A+The+Hunt+for+Gollum%22+%E2%80%93+zdj%C4%99cia+z+planu.+Tak+prezentuje+si%C4%99%C2%A0Frodo+w+Shire-168736
&quot;Lord of the Rings: The Hunt for Gollum&quot;: pierwsze zdjęcia z planu zabierają nas do Shire
źródło: materialy promocyjne
"Polowanie na Golluma" coraz bliżej! Z okazji Światowego Dnia Hobbita wytwórnia Warner Bros. podzieliła się pierwszymi zdjęciami z nadchodzącej produkcji. Widzimy na nich między innymi – a jakże by inaczej – Frodo Bagginsa, w którego wciela się Elijah Wood. Fotografii towarzyszy również kilka zakulisowych zdjęć z planu. Możecie zobaczyć je poniżej.

"Lord of the Rings: The Hunt for Gollum": zdjęcia z planu produkcji




Hobbit day Hunt For Gollum photos
by
u/DryScholar8371 in
lotr


"Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" – co wiemy?



Kadry zostały ujawnione na oficjalnym koncie Warner Bros. w serwisie TikTok. Na jednym z nich widzimy stojącego tyłem Frodo Bagginsa na tle swojego rodzinnego Shire. Kolejne zdjęcia z planu produkcji pokazują inne zakamarki ojczyzny Hobbitów: jej mieszkańców oraz przestrzenie, w których funkcjonują. Zdjęcia ujawniają także kulisy produkcji, prezentując twórców przy pracy – na jednym z nich widać Andy'ego Serkisa, reżysera oraz odtwórcę tytułowego bohatera, Golluma.

Przypomnijmy, że akcja filmu "Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" rozgrywa się między wydarzeniami z z "Hobbita: Bitwy Pięciu Armii" oraz "Władcy Pierścieni: Drużyny Pierścienia". Fabuła widowiska skupia się na próbach rozwiązania zagadki pierścienia Bilba przez Aragorna i Gandalfa. W tym celu wojownik i czarodziej próbują odnaleźć Golluma

"The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" reżyseruje Andy Serkis według scenariusza Fran Walsh, Philippy Boyens, Phoebe Gittins i Arty'ego Papageorgiou. W obsadzie prócz McKellena i Serkisa znaleźli się również: Kate Winslet, Jamie Dornan (jako młody Aragorn), Leo Woodall, Lee Pace, Elijah Wood oraz Anya Taylor-Joy.

Zdjęcia ruszyły w lipcu w Nowej Zelandii. Premierę zaplanowano na 17 grudnia 2027.

Zwiastun filmu "Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia"



Powiązane artykuły Lord of the Rings: The Hunt for Gollum

Zobacz wszystkie artykuły

Lord of the Rings: The Hunt for Gollum  (2027)

 Lord of the Rings: The Hunt for Gollum

Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia  (2001)

 Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia

Władca Pierścieni: Powrót króla  (2003)

 Władca Pierścieni: Powrót króla

Władca Pierścieni: Dwie wieże  (2002)

 Władca Pierścieni: Dwie wieże

Najnowsze Newsy

Filmy Wideo

Czy to jest dokument roku? Zwiastun "You Can See Everything"

1 komentarz

Natasza Urbańska walczy z nowotworem. Piosenkarka ma prośbę do fanów

5 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Oscary 2027: Włosi stawiają na film, który spodobał się w Toronto

Filmy

Disney + wprowadzi tańszy pakiet z reklamami

5 komentarzy
Festiwale i nagrody Podcast Filmy

GDYNIA 2026: Jak się kręci dzisiaj horrory w Polsce?

3 komentarze
Seriale

Gwiazda "The Boys" genialnym detektywem w "Rules of Prey"

1 komentarz
Filmy

Powstanie dokument o procesie w sprawie morderstwa Tupaca

1 komentarz