Co się dzieje z "Lucca Mortis"? Spór o film Petera Greenawaya

Jakiś czas temu informowaliśmy o nowym projekcie Petera Greenawaya – dramacie "Lucca Mortis", w którym główne role mieli zagrać Dustin Hoffman i Helen Hunt. Od tego czasu minęły już lata, a o produkcji wiadomo niewiele. Światło na jej losy rzucił "The Guardian".
Co z "Lucca Mortis" Petera Greenawaya?
Prace nad "Lucca Mortis
" rozpoczęły się jeszcze w 2023 roku w toskańskim miasteczku Lukka. Hoffman
wcielił się w Jacoba Zucchine – starzejącego się nowojorskiego pisarza, który po zamachach z 11 września wybiera się w podróż do tytułowej miejscowości, by odkrywać swoje włoskie korzenie.
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Jak podaje "The Guardian", produkcja od samego początku mierzyła się z problemami. W 2023 roku zbudowano scenografię, ale ekipa wiele tygodni czekała na rozpoczęcie prac. Ruszyły one dopiero na początku 2024 roku, a włoska prasa miała porównywać panującą na tam atmosferę do planu filmowego Federico Felliniego
. Budżet szacowany był na 15 milionów euro, niestety fundusze zaczęły się wyczerpywać wraz z kolejnymi opóźnieniami.
Pod koniec 2024 roku Greenaway
przedstawił dobrze przyjętą pierwszą wersję filmu, ale producenci mieli wykluczyć go z procesu montażowego i stworzyć własną, bardziej komercyjną wersję filmu. Argumentowali oni swoją ingerencję w dzieło przekroczeniem budżetu (kontrakt miał gwarantować reżyserowi prawo do ostatecznego montażu). Efektem są dwie niedokończone wersje filmu, spór o prawa do niego oraz nowy tytuł – "Tower Stories
". Jednym z powodów tej zmiany miał być sprzeciw władz Lukki, które nie chciały, aby tytuł filmu kojarzył się ze śmiercią; przedstawiciele miejscowości twierdzą, że mimo wielokrotnych zapytań o status produkcji nie otrzymali od producentów żadnych informacji.
Co ciekawe, osoby, które miały okazję zobaczyć obie wersje filmu, twierdzą, że różnice między nimi są niewielkie. Chwalą one m.in. wizualny przepych filmu oraz kreację Hoffmana
.
Najważniejsze filmy Petera GreenawayaPeter Greenaway
to urodzony w 1942 roku brytyjski reżyser i scenarzysta, twórca takich filmów jak "Zet i dwa zera
", "Kucharz, złodziej, jego żona i jej kochanek
" czy "Pillow Book
". Jego filmy były prezentowane na najważniejszych światowych festiwalach, m.in. w Cannes ("Brzuch architekta
", "Wyliczanka
", "8 i pół kobiety
") i Wenecji ("Kontrakt rysownika
", "Księgi Prospera
", "Nightwatching
").
"Zet i dwa zera" w programie Na skróty
Przypominamy odcinek programu Na skróty poświęcony filmowi Petera Greenawaya
"Zet i dwa zera
". Główne role w tej czarnej komedii zagrali Andréa Ferréol
, Brian Deacon
i Eric Deacon
.