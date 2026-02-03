Anya Taylor-Joy, którą w zeszłym roku mogliśmy oglądać w zrealizowanym dla Apple TV "Wąwozie", najwyraźniej polubiła współpracę z platformą. Zobaczcie pierwszy teaser serialu "Lucky". TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Czy Anya Taylor-Joy to szczęściara? Pierwszy teaser "Lucky"
"Lucky
" zadebiutuje na Apple TV 15 lipca. Kolejne odcinki będą pojawiać się w serwie w środy. Emisja finału zaplanowana jest na 19 sierpnia. Zobaczcie pierwszy teaser:
Tytułowa Lucky (Anya Taylor-Joy
) to oszustka, która po nieudanym skoku ściąga na siebie uwagę nie tylko agentów FBI, ale też pewnej bezwzględnej liderki przestępczego światka. Czy uda jej się znaleźć drogę ucieczki?
W pozostałych rolach Annette Bening
, Timothy Olyphant
, Aunjanue Ellis Taylor
, Drew Starkey
, Clifton Collins Jr.
i William Fichtner
. Zobaczcie ich na pierwszych zdjęciach:
Annette Bening w serialu "Lucky". Fot. Apple TV
Timothy Olyphant w serialu "Lucky". Fot. Apple TV
Aunjanue Ellis Taylor w serialu "Lucky". Fot. Apple TV
Drew Starkey w serialu "Lucky". Fot. Apple TV
Najważniejsze role Anyi Taylor-JoyAnya Taylor-Joy
zyskała rozgłos dzięki roli Thomasin w wyreżyserowanym przez Roberta Eggersa
horrorze "Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii
". W jej CV znajdziemy takie tytuły jak "Split
", "Glass
", "Nowi mutanci
", "Emma.
", "Ostatniej nocy w Soho
", "Menu
", "Amsterdam
" czy serial "Gambit królowej
". Ostatni mogliśmy ją zobaczyć m.in. w filmie "Furiosa: Saga Mad Max
", użyczała też głosu Księżniczce Peach w animacji "Super Mario Bros: Film
". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy m.in. "Diunę: Część trzecią
".