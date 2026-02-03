Newsy Seriale Czy Anya Taylor-Joy to szczęściara? Pierwszy teaser "Lucky"
Seriale / Wideo

Czy Anya Taylor-Joy to szczęściara? Pierwszy teaser "Lucky"

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Lucky%22%3A+Anya+Taylor-Joy+w+nowym+serialu+Apple+TV.+Zobacz+pierwszy+teaser-165009
Czy Anya Taylor-Joy to szczęściara? Pierwszy teaser &quot;Lucky&quot;
źródło: materialy promocyjne
Anya Taylor-Joy, którą w zeszłym roku mogliśmy oglądać w zrealizowanym dla Apple TV "Wąwozie", najwyraźniej polubiła współpracę z platformą. Zobaczcie pierwszy teaser serialu "Lucky". 

TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ

Czy Anya Taylor-Joy to szczęściara? Pierwszy teaser "Lucky"


"Lucky" zadebiutuje na Apple TV 15 lipca. Kolejne odcinki będą pojawiać się w serwie w środy. Emisja finału zaplanowana jest na 19 sierpnia. Zobaczcie pierwszy teaser: 



Tytułowa Lucky (Anya Taylor-Joy) to oszustka, która po nieudanym skoku ściąga na siebie uwagę nie tylko agentów FBI, ale też pewnej bezwzględnej liderki przestępczego światka. Czy uda jej się znaleźć drogę ucieczki? 

W pozostałych rolach Annette Bening, Timothy Olyphant, Aunjanue Ellis Taylor, Drew Starkey, Clifton Collins Jr. i William Fichtner. Zobaczcie ich na pierwszych zdjęciach: 

Annette Bening w serialu "Lucky". Fot. Apple TV
Timothy Olyphant w serialu "Lucky". Fot. Apple TV
Aunjanue Ellis Taylor w serialu "Lucky". Fot. Apple TV
Drew Starkey w serialu "Lucky". Fot. Apple TV


Najważniejsze role Anyi Taylor-Joy


Anya Taylor-Joy zyskała rozgłos dzięki roli Thomasin w wyreżyserowanym przez Roberta Eggersa horrorze "Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii". W jej CV znajdziemy takie tytuły jak "Split", "Glass", "Nowi mutanci", "Emma.", "Ostatniej nocy w Soho", "Menu", "Amsterdam" czy serial "Gambit królowej". Ostatni mogliśmy ją zobaczyć m.in. w filmie "Furiosa: Saga Mad Max", użyczała też głosu Księżniczce Peach w animacji "Super Mario Bros: Film". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy m.in. "Diunę: Część trzecią".

Lucky  (2025)

 Lucky

Najnowsze Newsy

VOD Seriale Wideo

Czy to nowe "Gotowe na wszystko"? Zobacz teaser

Filmy

Tak prezentuje się czarna komedia z Keanu Reevesem (ZDJĘCIA)

9 komentarzy
VOD Seriale

"Monarch: Dziedzictwo potworów" powraca. Oto zwiastun 2. sezonu

9 komentarzy
Filmy

Josh D'Amaro nowym szefem Disneya

8 komentarzy
Filmy Multimedia

"Drama": Pattinson i Zendaya kłócą się w nowym zwiastunie

8 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

Łukasz Ronduda na festiwalu w Rotterdamie! Recenzujemy

2 komentarze
VOD Seriale

"Piekło kobiet" od 6 marca w serwisie HBO Max! Zobacz teaser

8 komentarzy