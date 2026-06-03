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Czy Anyi Taylor-Joy dopisze szczęście? Zwiastun "Lucky"

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Czy Anyi Taylor-Joy dopisze szczęście? Zwiastun &quot;Lucky&quot;
Coraz bliżej premiera serialu "Lucky" z Anyą Taylor-Joy w tytułowej roli. Apple TV zaprezentowało pierwszy zwiastun.

Anya Taylor-Joy w zwiastunie "Lucky"


"Lucky" zadebiutuje na Apple TV 15 lipca. Kolejne odcinki będą pojawiać się w serwie w środy. Emisja finału zaplanowana jest na 19 sierpnia. Zobaczcie pełny zwiastun:  



Scenariusz powstał na kanwie powieści pod tym samym tytułem autorstwa Marissy Stapley, która w Polsce ukazała się nakładem wydawnictwa Świat Książki. W oficjalnym  opisie czytamy:

Zaprawiona w bojach, utalentowana naciągaczka Lucky Armstrong i jej chłopak kupili szczęśliwy los i wygrali milion dolarów. Ona gotowa jest na całkiem nowe życie i równie nową tożsamość. Lecz sprawy nie idą po jej myśli. Nie może spieniężyć losu, ponieważ jest poszukiwana i gdy tylko ujawni swoją tożsamość, zostanie aresztowana i na długo trafi do więzienia. Więc czy Lucky naprawdę jest szczęściarą?


W pozostałych rolach Annette Bening, Timothy Olyphant, Aunjanue Ellis Taylor, Drew Starkey, Clifton Collins Jr. i William Fichtner.

Najważniejsze role Anyi Taylor-Joy


Anya Taylor-Joy zyskała rozgłos dzięki roli Thomasin w wyreżyserowanym przez Roberta Eggersa horrorze "Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii". W jej CV znajdziemy takie tytuły jak "Split", "Glass", "Nowi mutanci", "Emma.", "Ostatniej nocy w Soho", "Menu", "Amsterdam" czy serial "Gambit królowej". Ostatni mogliśmy ją zobaczyć m.in. w filmie "Furiosa: Saga Mad Max", użyczała też głosu Księżniczce Peach w animacji "Super Mario Bros: Film". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem poza "Lucky" znajdziemy też "Diunę: Część trzecią".

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