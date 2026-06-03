Czy Anyi Taylor-Joy dopisze szczęście? Zwiastun "Lucky"

Coraz bliżej premiera serialu "Lucky" z Anyą Taylor-Joy w tytułowej roli. Apple TV zaprezentowało pierwszy zwiastun.
Anya Taylor-Joy w zwiastunie "Lucky"
"Lucky
" zadebiutuje na Apple TV 15 lipca. Kolejne odcinki będą pojawiać się w serwie w środy. Emisja finału zaplanowana jest na 19 sierpnia. Zobaczcie pełny zwiastun:
Scenariusz powstał na kanwie powieści pod tym samym tytułem autorstwa Marissy Stapley, która w Polsce ukazała się nakładem wydawnictwa Świat Książki. W oficjalnym opisie czytamy: Zaprawiona w bojach, utalentowana naciągaczka Lucky Armstrong i jej chłopak kupili szczęśliwy los i wygrali milion dolarów. Ona gotowa jest na całkiem nowe życie i równie nową tożsamość. Lecz sprawy nie idą po jej myśli. Nie może spieniężyć losu, ponieważ jest poszukiwana i gdy tylko ujawni swoją tożsamość, zostanie aresztowana i na długo trafi do więzienia. Więc czy Lucky naprawdę jest szczęściarą?
W pozostałych rolach Annette Bening
, Timothy Olyphant
, Aunjanue Ellis Taylor
, Drew Starkey
, Clifton Collins Jr.
i William Fichtner
.
Najważniejsze role Anyi Taylor-JoyAnya Taylor-Joy
zyskała rozgłos dzięki roli Thomasin w wyreżyserowanym przez Roberta Eggersa
horrorze "Czarownica: Bajka ludowa z Nowej Anglii
". W jej CV znajdziemy takie tytuły jak "Split
", "Glass
", "Nowi mutanci
", "Emma.
", "Ostatniej nocy w Soho
", "Menu
", "Amsterdam
" czy serial "Gambit królowej
". Ostatni mogliśmy ją zobaczyć m.in. w filmie "Furiosa: Saga Mad Max
", użyczała też głosu Księżniczce Peach w animacji "Super Mario Bros: Film
". Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem poza "Lucky
" znajdziemy też "Diunę: Część trzecią
".