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"Lupin": Omar Sy w zwiastunie 4. części serialu Netfliksa

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Lupin%22%3A+Omar+Sy+w+zwiastunie+4.+cz%C4%99%C5%9Bci+serialu+Netfliksa-168597
&quot;Lupin&quot;: Omar Sy w zwiastunie 4. części serialu Netfliksa
Do sici trafił zwiastun 4. części popularnego serialu Netfliksa pt. "Lupin". Nowa odsłona przygód Assane'a Diopa z Omarem Sy w roli głównej zadebiutuje na platformie 23 października.

O czym opowie kolejna część "Lupina"?




Jak czytamy w zapowiedzi: Po czterech latach za kratami Assane jest gotów rozpocząć nowe życie z rodziną. Jednak pojawienie się tajemniczego naśladowcy sprawia, że Lupin musi powrócić do swoich najbłyskotliwszych sztuczek.

Omarowi Syowi towarzyszyć będą Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab, Shirine Boutella, Théo Christine i Laïka Blanc-Francard.

Twórcą serialu jest George Kay, który pracował nad 4. częścią wspólnie z François Uzanem. Reżyserią zajęli się Edouard Salier, Everardo Gout i Hugo Gélin. Serial powstaje dla Netfliksa we współpracy z Gaumont i Carrousel Studios.

"Lupin" inspirowany jest postacią Arsène'a Lupina stworzoną przez Maurice'a Leblanca. Pierwsze trzy części produkcji stały się jednym z największych międzynarodowych hitów Netfliksa.

"Lupin" - zwiastun 4. części



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