"Lupin": Omar Sy w zwiastunie 4. części serialu Netfliksa

Do sici trafił zwiastun 4. części popularnego serialu Netfliksa pt. "Lupin". Nowa odsłona przygód Assane'a Diopa z Omarem Sy w roli głównej zadebiutuje na platformie 23 października.
O czym opowie kolejna część "Lupina"?
Jak czytamy w zapowiedzi: Po czterech latach za kratami Assane jest gotów rozpocząć nowe życie z rodziną. Jednak pojawienie się tajemniczego naśladowcy sprawia, że Lupin musi powrócić do swoich najbłyskotliwszych sztuczek. Omarowi Syowi
towarzyszyć będą Ludivine Sagnier
, Antoine Gouy
, Soufiane Guerrab
, Shirine Boutella
, Théo Christine
i Laïka Blanc-Francard
.
Twórcą serialu jest George Kay
, który pracował nad 4. częścią wspólnie z François Uzanem
. Reżyserią zajęli się Edouard Salier
, Everardo Gout
i Hugo Gélin
. Serial powstaje dla Netfliksa we współpracy z Gaumont i Carrousel Studios.
"Lupin
" inspirowany jest postacią Arsène'a Lupina stworzoną przez Maurice'a Leblanca
. Pierwsze trzy części produkcji stały się jednym z największych międzynarodowych hitów Netfliksa.
"Lupin" - zwiastun 4. części