28 lat później komedia romantyczna z Julią Roberts dostaje sequel

Collider twierdzi, że projekt jest na bardzo wczesnym etapie rozwoju i tak naprawdę nie wiadomo, czego się można spodziewać. Sony dopiero zatrudniło scenarzystkę, która wymyśli kształt kontynuacji.Co interesujące scenariusz przygotuje nowa specjalistka od historii miłosnych,. Ma ona na swoim koncie takie filmy jak " Poprzednie życie " i " Materialiści ". Song jednak – przynajmniej na razie – nie ma w planach wyreżyserowania filmu. Została zatrudniona wyłącznie do napisania scenariusza.to nominowana do trzech Złotych Globów komedia z 1997 roku, której gwiazdami byli. To historia Julianne Potter - młodej kobiety, która panicznie boi się stałych związków. Nagle zdaje sobie sprawę, że kocha swego najlepszego przyjaciela, Michaela. Jest tylko mały problem: Michael niebawem ożeni się z kimś innym. Julianne musi doprowadzić do zerwania zaręczyn, a ma na to zaledwie cztery dni. Pomocą służyć będzie jej pomysłowy szef.Collider nie podaje, kto z oryginalnej obsady może powrócić w kontynuacji.