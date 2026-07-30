Kogo zobaczymy w 2. sezonie "Młodego Sherlocka"?

Trwają praca nad drugim sezonem "Młodego Sherlocka". Deadline ujawniło nazwiska czworga aktorów, którzy dołączyli do obsady. Wiadomo też, których gwiazd nie spotkamy w serialu ponownie.
Kto dołączył do obsady "Młodego Sherlocka"?
Do obsady drugiego sezonu "Młodego Sherlocka
" dołączyli Olivia Williams
("Diuna: Proroctwo
"), Sophie Skelton
("Outlander
"), Indira Varma
("Nocny recepcjonista
") i Aidan Gillen
("Gra o tron
"). Szczegóły dotyczące ich postaci nie zostały ujawnione.
Olivia Williams w serialu "Diuna: Proroctwo" Sophie Skelton w serialu "Outlander" Indira Varma w serialu "Nocny recepcjonista"
Aidan Gillen w serialu "Gra o tron"
UWAGA!
Dalsza część tekstu może zawierać spojlery z pierwszego sezonu "Młodego Sherlocka"
Do swoich ról powrócą wcielający się w tytułową rolę Hero Fiennes Tiffin
oraz Dónal Finn
(jako James Moriarty
), a także Max Irons
(jako Mycroft Holmes
, brat bohatera), Natascha McElhone
(jako Cordelia, jego matka) i Holly Cattle
(jako Beatrice, jego siostra).
Nie zobaczymy Zine Tseng
. Nie jest to zaskoczeniem, gdyż wątek granej przez nią księżniczki Gulun Shu'an został zamknięty. Według Deadline w obsadzie zabraknie też Josepha Fiennesa
, czyli ekranowego Silasa Holmesa (ojca bohatera). W finałowym odcinku skoczył on z klifu i został uznany za zmarłego. Potwierdzeniem jego losu może być nieobecność Numana Acara
, który wcielał się w Esada Kasgarliego, jego pomocnika. Nie ma się też co spodziewać powrotu Colina Firtha
(grany przez niego Bucephalus Hodge także zginął).
Zobacz zwiastun "Młodego Sherlicka"
"Młody Sherlock
" zadebiutował na Prime Video w marcu tego roku. Przypominamy zwiastun: