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Kogo zobaczymy w 2. sezonie "Młodego Sherlocka"?

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22M%C5%82ody+Sherlock%22%3A+Olivia+Williams+i+Aiden+Gillen+w+obsadzie+2.+sezonu.+Kto+nie+wr%C3%B3ci-167833
Kogo zobaczymy w 2. sezonie &quot;Młodego Sherlocka&quot;?
źródło: materialy promocyjne
Trwają praca nad drugim sezonem "Młodego Sherlocka". Deadline ujawniło nazwiska czworga aktorów, którzy dołączyli do obsady. Wiadomo też, których gwiazd nie spotkamy w serialu ponownie.

Kto dołączył do obsady "Młodego Sherlocka"?


Do obsady drugiego sezonu "Młodego Sherlocka" dołączyli Olivia Williams ("Diuna: Proroctwo"), Sophie Skelton ("Outlander"), Indira Varma ("Nocny recepcjonista") i Aidan Gillen ("Gra o tron"). Szczegóły dotyczące ich postaci nie zostały ujawnione.

Olivia Williams w serialu "Diuna: Proroctwo"
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Sophie Skelton w serialu "Outlander"
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Indira Varma w serialu "Nocny recepcjonista"
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Aidan Gillen w serialu "Gra o tron"

UWAGA! 
Dalsza część tekstu może zawierać spojlery z pierwszego sezonu "Młodego Sherlocka"


Do swoich ról powrócą wcielający się w tytułową rolę Hero Fiennes Tiffin oraz Dónal Finn (jako James Moriarty), a także Max Irons (jako Mycroft Holmes, brat bohatera), Natascha McElhone (jako Cordelia, jego matka) i Holly Cattle (jako Beatrice, jego siostra). 

Nie zobaczymy Zine Tseng. Nie jest to zaskoczeniem, gdyż wątek granej przez nią księżniczki Gulun Shu'an został zamknięty. Według Deadline w obsadzie zabraknie też Josepha Fiennesa, czyli ekranowego Silasa Holmesa (ojca bohatera). W finałowym odcinku skoczył on z klifu i został uznany za zmarłego. Potwierdzeniem jego losu może być nieobecność Numana Acara, który wcielał się w Esada Kasgarliego, jego pomocnika. Nie ma się też co spodziewać powrotu Colina Firtha (grany przez niego Bucephalus Hodge także zginął). 

Zobacz zwiastun "Młodego Sherlicka"


"Młody Sherlock" zadebiutował na Prime Video w marcu tego roku. Przypominamy zwiastun: 


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