Newsy Filmy AI pomogło zrobić ten film. Już zapowiedziano jego sequel
Filmy

AI pomogło zrobić ten film. Już zapowiedziano jego sequel

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22M%C5%82ody+Waszyngton%22+hitem+ameryka%C5%84skich+kin.+Studio+og%C5%82asza%2C+%C5%BCe+powstanie+sequel-167440
AI pomogło zrobić ten film. Już zapowiedziano jego sequel
Jednym z największych hitów amerykańskich kin minionego tygodnia był film "Młody Waszyngton". Obraz sprzedał się lepiej od prognoz i zgarnął na otwarcie ponad 20 milionów dolarów. Studio odpowiedzialne za produkcję - Angel Studio - już ogłosiło, że ciąg dalszy nastąpi.

Biografia Jerzego Waszyngtona hitem 250. urodzin Ameryki



"Młody Waszyngton" wszedł do amerykańskich kin w momencie, kiedy świętowano 250. rocznicę istnienia Stanów Zjednoczonych. Film nie tylko cieszył się w miniony weekend sporą popularnością, ale też bardzo spodobał się widzom, którzy w CinemaScore wystawili mu ocenę A.

Za obraz odpowiada Jon Erwin, specjalista od produkcji skierowanych do ewangelicznej, konserwatywnej amerykańskiej widowni. Nakręcił wcześniej m.in.: "Dotknij nieba" i "Jesus Revolution".

Tytułowego bohatera zagrał William Franklyn-Miller. Na drugim planie pojawiły się zaś takie gwiazdy ekranu jak: Andy Serkis, Ben Kingsley, Mary-Louise Parker i Kelsey Grammer.

Akcja filmu rozgrywa się w latach 50. XVIII wieku i opowiada o wojskowej działalności Waszyngtona w czasie konfliktu zbrojnego Anglików z Francuzami. Film skupia się na okresie, kiedy Waszyngton był w Kraju Ohio i opowiada m.in. o jego przegranej próbie obrony Fortu Necessity oraz o bitwie nad Monongahelą.

Sequel, który roboczo nosi tytuł "1776", będzie opowiadał o tym, jak Jerzy Waszyngton stał się jednym z bohaterów ruchu niepodległościowego kolonii brytyjskich w Ameryce.


Jak AI pomogło zrealizować "Młodego Waszyngtona"?



Reżyser Jon Erwin jest wielkim orędownikiem korzystania z narzędzi AI przy produkcji filmowej (ma nawet własną firmę związaną ze sztuczną inteligencją). Do "Młodego Waszyngtona" zaangażował pięciu artystów AI oraz producenta i członka ekipy pracujących z wykorzystaniem AI. Około 100 ujęć w filmie zostało wzbogaconych przy użyciu sztucznej inteligencji. Wykorzystano do tego kombinację platform integrujących narzędzia AI, takich jak Luma, Project Nara firmy Amazon oraz Magnific.

AI pomogło nakręcić m.in. scenę, w której Waszyngton z towarzyszami jest na tratwie płynącej mroźną, spienioną rzeką w środku zimy. Scena została nakręcona w basenie, następnie sztuczna inteligencja stworzyła zimową rzekę z krą i cały zimowy krajobraz. 

To świetny przykład zastosowania tych narzędzi, które pozwalają zrealizować takie elementy produkcji w sposób bezpieczniejszy i bardziej przystępny cenowo. Dzięki temu nie musieliśmy wyjeżdżać z Irlandii - mówi reżyser.

W innej scenie, której nie udało się reżyserowi nakręcić w czasie pracy na planie, nagrał dwóch pracowników Wonder Project w ich normalnych strojach, po czym w AI zmieniło ich w brytyjskich żołnierzy

Erwin chwali sobie pracę z AI i twierdzi, że efekty są tak dobre, że niektórzy widzowie błędnie identyfikowali rzeczy, które zostały stworzone przy użyciu tradycyjnych narzędzi do efektów specjalnych i nie zauważyli miejsc, w który sztuczna inteligencja rzeczywiście ingerowała.

Zwiastun filmu "Młody Waszyngton"




Młody Waszyngton  (2026)

 Młody Waszyngton

Najnowsze Newsy

Festiwale i nagrody Filmy

WENECJA 2026: George Clooney otrzyma Złotego Lwa

6 komentarzy
Filmy

"Hannibal" Netflixa martwy? Pogrzebały go koszty produkcji

3 komentarze
Filmy

Ameryka to "Idiokracja"? Zaskakujące wyniki plebiscytu

9 komentarzy
Filmy

Jesse Eisenberg: "Nigdy nie byłem szczęśliwszy niż na planie "Iluzji"

2 komentarze
Filmy

Wiemy, o kim opowie "Nagi instynkt 3"

27 komentarzy
Filmy Box office

Box Office Świat: "Toy Story 5" kontra "Minionki i straszydła". Kto wygrał?

7 komentarzy
Inne Filmy

Tom Holland był przekonany, że zawodzi Christophera Nolana

25 komentarzy