AI pomogło zrobić ten film. Już zapowiedziano jego sequel

Jednym z największych hitów amerykańskich kin minionego tygodnia był film "Młody Waszyngton". Obraz sprzedał się lepiej od prognoz i zgarnął na otwarcie ponad 20 milionów dolarów. Studio odpowiedzialne za produkcję - Angel Studio - już ogłosiło, że ciąg dalszy nastąpi.
Biografia Jerzego Waszyngtona hitem 250. urodzin Ameryki "Młody Waszyngton"
wszedł do amerykańskich kin w momencie, kiedy świętowano 250. rocznicę istnienia Stanów Zjednoczonych. Film nie tylko cieszył się w miniony weekend sporą popularnością, ale też bardzo spodobał się widzom, którzy w CinemaScore wystawili mu ocenę A.
Za obraz odpowiada Jon Erwin
, specjalista od produkcji skierowanych do ewangelicznej, konserwatywnej amerykańskiej widowni. Nakręcił wcześniej m.in.: "Dotknij nieba
" i "Jesus Revolution
".
Tytułowego bohatera zagrał William Franklyn-Miller
. Na drugim planie pojawiły się zaś takie gwiazdy ekranu jak: Andy Serkis
, Ben Kingsley
, Mary-Louise Parker
i Kelsey Grammer.
Akcja filmu rozgrywa się w latach 50. XVIII wieku i opowiada o wojskowej działalności Waszyngtona w czasie konfliktu zbrojnego Anglików z Francuzami. Film skupia się na okresie, kiedy Waszyngton był w Kraju Ohio i opowiada m.in. o jego przegranej próbie obrony Fortu Necessity oraz o bitwie nad Monongahelą. Sequel, który roboczo nosi tytuł "1776", będzie opowiadał o tym, jak Jerzy Waszyngton stał się jednym z bohaterów ruchu niepodległościowego kolonii brytyjskich w Ameryce.
Jak AI pomogło zrealizować "Młodego Waszyngtona"?
Reżyser Jon Erwin
jest wielkim orędownikiem korzystania z narzędzi AI przy produkcji filmowej (ma nawet własną firmę związaną ze sztuczną inteligencją). Do "Młodego Waszyngtona" zaangażował pięciu artystów AI oraz producenta i członka ekipy pracujących z wykorzystaniem AI. Około 100 ujęć w filmie zostało wzbogaconych przy użyciu sztucznej inteligencji.
Wykorzystano do tego kombinację platform integrujących narzędzia AI, takich jak Luma, Project Nara firmy Amazon oraz Magnific.
AI pomogło nakręcić m.in. scenę, w której Waszyngton z towarzyszami jest na tratwie płynącej mroźną, spienioną rzeką w środku zimy. Scena została nakręcona w basenie, następnie sztuczna inteligencja stworzyła zimową rzekę z krą i cały zimowy krajobraz. To świetny przykład zastosowania tych narzędzi, które pozwalają zrealizować takie elementy produkcji w sposób bezpieczniejszy i bardziej przystępny cenowo. Dzięki temu nie musieliśmy wyjeżdżać z Irlandii
- mówi reżyser.
W innej scenie, której nie udało się reżyserowi nakręcić w czasie pracy na planie, nagrał dwóch pracowników Wonder Project w ich normalnych strojach, po czym w AI zmieniło ich w brytyjskich żołnierzy Erwin
chwali sobie pracę z AI i twierdzi, że efekty są tak dobre, że niektórzy widzowie błędnie identyfikowali rzeczy, które zostały stworzone przy użyciu tradycyjnych narzędzi do efektów specjalnych i nie zauważyli miejsc, w który sztuczna inteligencja rzeczywiście ingerowała.
Zwiastun filmu "Młody Waszyngton"