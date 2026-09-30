"Mały Książę": Nowa adaptacja w drodze

"Mały Książę" – powszechnie uwielbiana książka Antoine'a de Saint-Exupéry'ego – ponownie zostanie przeniesiona na wielki ekran. Co wiemy o zbliżającej się adaptacji?
Aktorka adaptacja "Małego Księcia" w drodze
Jak podaje Variety, nową adaptację "Małego Księcia" wyreżyseruje Morten Tyldum
("Łowcy głów
", "Gra tajemnic
"). Nad scenariuszem pracuje Simon Beaufoy
("Slumdog. Milioner z ulicy
"). W projekt zaangażowana jest Le Petit Prince Groupe, która sprawuje nadzór nad dziedzictwem Antoine'a de Saint-Exupéry'ego
.
Projekt pomyślany jest jako połączenie produkcji aktorskiej (wątek prawdziwej historii Saint-Exupéry'ego
) z animacją (fantastyczny świat "Małego Księcia"). Twórcy mają inspirować się uznaną graficzną adaptacją książki autorstwa Joanna Sfara
– ilustratora komiksowego i reżysera ("Gainsbourg
", "Kot rabina
"). Patrzę na ten projekt jak na bardzo filmową i monumentalną historię, która daje nam wspaniałą okazję do zadawania pytań. To opowieść o miłości, żałobie i stracie. O nadziei, podążaniu za pragnieniami serca i postrzeganiu życia jako wielkiej przygody
– skomentował Tyldum
.
Zobacz zwiastun "Małego Księcia"
"Mały Książę" doczekał się już kilku adaptacji. Najbardziej znaną jest wyreżyserowana przez Marka Osborne'a
animacja z 2015 roku (zwiastun poniżej). Wcześniej, latach 70., powstały dwie adaptacje: serial anime
oraz musicalowa wersja Stanleya Donena
ze Stevenem Warnerem
w tytułowej roli. Partnerowali mu m.in. Gene Wilder
(jako Lis), Bob Fosse
(jako Wąż) i Donna McKechnie
(jako Róża). W 2024 roku na ekrany trafiła biografia autora zatytułowana "Saint-Exupéry. Zanim powstał »Mały Książę«
".