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"Mały Książę": Nowa adaptacja w drodze

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Ma%C5%82y+Ksi%C4%85%C5%BC%C4%99%22%3A+Morten+Tyldum+za+sterami+nowej+adaptacji+ksi%C4%85%C5%BCki+Saint-Exup%C3%A9ry%27ego-168851
&quot;Mały Książę&quot;: Nowa adaptacja w drodze
źródło: Getty Images
autor: Stephane Cardinale - Corbis
"Mały Książę" – powszechnie uwielbiana książka Antoine'a de Saint-Exupéry'ego – ponownie zostanie przeniesiona na wielki ekran. Co wiemy o zbliżającej się adaptacji?

Aktorka adaptacja "Małego Księcia" w drodze


Jak podaje Variety, nową adaptację "Małego Księcia" wyreżyseruje Morten Tyldum ("Łowcy głów", "Gra tajemnic"). Nad scenariuszem pracuje Simon Beaufoy ("Slumdog. Milioner z ulicy"). W projekt zaangażowana jest Le Petit Prince Groupe, która sprawuje nadzór nad dziedzictwem Antoine'a de Saint-Exupéry'ego.

Projekt pomyślany jest jako połączenie produkcji aktorskiej (wątek prawdziwej historii Saint-Exupéry'ego) z animacją (fantastyczny świat "Małego Księcia"). Twórcy mają inspirować się uznaną graficzną adaptacją książki autorstwa Joanna Sfara – ilustratora komiksowego i reżysera ("Gainsbourg", "Kot rabina").


Patrzę na ten projekt jak na bardzo filmową i monumentalną historię, która daje nam wspaniałą okazję do zadawania pytań. To opowieść o miłości, żałobie i stracie. O nadziei, podążaniu za pragnieniami serca i postrzeganiu życia jako wielkiej przygody – skomentował Tyldum.

Zobacz zwiastun "Małego Księcia"


"Mały Książę" doczekał się już kilku adaptacji. Najbardziej znaną jest wyreżyserowana przez Marka Osborne'a animacja z 2015 roku (zwiastun poniżej). Wcześniej, latach 70., powstały dwie adaptacje: serial anime oraz musicalowa wersja Stanleya Donena ze Stevenem Warnerem w tytułowej roli. Partnerowali mu m.in. Gene Wilder (jako Lis), Bob Fosse (jako Wąż) i Donna McKechnie (jako Róża). W 2024 roku na ekrany trafiła biografia autora zatytułowana "Saint-Exupéry. Zanim powstał »Mały Książę«".


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