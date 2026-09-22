"Ma to sens" już w kinach, a gwiazdy filmu testują chleby

Gwiazdy komedii "Ma to sens" Olga Kalicka (Olga) i Jędrzej Hycnar (Antoni) testują 5 rodzajów chleba!

Oceniają:- smak- zapach- skórkęZgadują:- cenęZastanawiają się, czy...:- ma to sens?Sprawdź, który chleb wygrał, a który ich zaskoczył. I czy trafili z cenami?Antoni zrobił wszystko, aby świat dał mu wreszcie święty spokój. Znalazł cichą pracę i ograniczył kontakty z innymi do absolutnego minimum. I wtedy pojawiła się Olga. Najpierw zdemolowała magazyn wózkiem widłowym. Potem uznała Antoniego za swojego najlepszego kumpla. Teraz, im bardziej on próbuje trzymać ją na dystans, tym bardziej ona zachowuje się, jakby znali się od lat. On patrzy na nią jak na kosmitkę. Ona na niego jak na człowieka, którego trzeba uratować. Jakim cudem ci dwoje są w stanie ze sobą wytrzymać? Może takim, że oprócz skłonności do wpadania w kłopoty, Olga ma również talent do pieczenia chleba.