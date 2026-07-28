"Mad Hatter": Amazon MGM Studios pracuje nad animacją o Szalonym Kapeluszniku

Amazon MGM Studios wkrótce zaprosi nas na drugą stronę lustra. Jak podaje Deadline, studio pracuje nad zainspirowaną "Alicją w Krainie Czarów" animacją "Mad Hatter".
"Mad Hatter" w drodze na ekrany
Szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Nad adaptacją pracuje Scott Mosier
(na zdjęciu niżej) – producent i aktor najlepiej znany ze współpracy z Kevinem Smithem
(zrealizowali wspólnie m.in. "Clerks – Sprzedawców
", "Szczury z supermarketu
" czy "W pogoni za Amy
"). Jako scenarzysta pracował m.in. przy serialowej wersji "Sprzedawców
" i "Mega Spider-Manie
", jest też współautorem scenariusza "Skubanych
". Obowiązki producenta pełni Adam Nagle
.
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to jeden z bohaterów "Alicji w Krainie Czarów" Lewisa Carrolla
, który pojawił się także w "Alicji po drugiej stronie lustra". W zrealizowanej przez Tima Burtona
adaptacji z 2010 roku (oraz wyreżyserowanym przez Jamesa Bobina sequelu) w postać tę wcielił się Johnny Depp. Bohatera tego grali też m.in. Ed Wynn
(w klasycznej animacji Disneya z 1951 roku
) i Martin Short (w adaptacji z 1999 roku
).
Zobacz zwiastun "Alicji w Krainie Czarów"
W "Alicji w Krainie Czarów
" w tytułową rolę wcieliła się Mia Wasikowska
, której poza Johnnym Deppem
towarzyszyli m.in. Helena Bonham Carter
, Anne Hathaway
i Crispin Glover
. Film został nagrodzony Oscarami za najlepszą scenografię i kostiumy. Przypominamy zwiastun:
Alicję poznajemy jako dziewiętnastolatkę, która lada chwila zaręczy się z synem arystokraty. W czasie uroczystości trafia do niezwykłej krainy, która nie jest jej zupełnie obca. Kiedy Alicja była małą dziewczynką, przypadkiem wpadła do nory Białego Królika, dzięki czemu przeniosła się do magicznego świata, zamieszkanego przez dziwne, fantazyjne postaci. W dniu zaręczyn znowu spotyka Szalonego Kapelusznika, Białą Królową, Waleta Kier i wiele innych zaczarowanych istot. Po raz kolejny przeżywa niesamowite przygody i trud zadań, które musi wykonać by ocalić bajkowy świat, któremu zagraża Czerwona Królowa.