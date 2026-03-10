"Madame Web" zyskuje fanów. Co zrobiła Dakota Johnson?

"Madame Web" nie spotkała się z przychylnym odbiorem ze strony publiczności ani krytyków: film nie podbił box office'u ani gustów widowni. Ale nowa sesja zdjęciowa z udziałem Dakoty Johnson niespodziewanie odwróciła negatywną falę. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Dzięki Dakocie Johnson ludzie nagle lubią "Madame Web"? Dakota Johnson
jest obecnie gwiazdą nowej kampanii promującej bieliznę Calvina Kleina. Zdjęcia ewidentnie spodobały się w internecie – a komentujący je internauci odszczekują swoje opinie o "Madame Web"
. "Madame Web" to jeden z najlepszych filmów, jakie widziałem. Od teraz jestem wielkim fanem "Madame Web". Może jednak potrzebujemy "Madame Web 2". Dajcie mi natychmiast pięć kolejnych części "Madame Web". To nie była moja wina
, powiedziała Johnson
o "Madame Web
" w zeszłym roku podczas promowania filmu "Materialiści
". Teraz często dzieje się tak, że wiele kreatywnych decyzji jest podejmowanych przez komitety. A w ten sposób trudno tworzyć sztukę albo nawet coś rozrywkowego. I niestety, w przypadku "Madame Web", film zaczął się jako jedna rzecz, a skończył jako coś innego.
"Madame Web" – zwiastun
"Madame Web" to historia ratowniczki medycznej, Cassandry Webb, która pracuje na Manhattanie. Okazuje się, że może mieć niezwykłe umiejętności jasnowidzenia. Poznaje trzy młode kobiety mające według jej wizji niezwykłą przyszłość. Pod warunkiem, że jej dożyją.