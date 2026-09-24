Newsy "Madden": Nicolas Cage jako legendarny trener. Mamy zwiastun
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"Madden": Nicolas Cage jako legendarny trener. Mamy zwiastun

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Madden%22%3A+Nicolas+Cage+jako+legendarny+trener.+Mamy+zwiastun-168760
&quot;Madden&quot;: Nicolas Cage jako legendarny trener. Mamy zwiastun
źródło: materialy promocyjne
Platforma Prime Video zaprezentowała pełny zwiastun dramatu biograficznego "Madden" z Nicolasem Cage'em w roli legendarnego trenera i komentarora sportowego. Krótkie wideo możecie zobaczyć poniżej. 

Zobacz zwiastun filmu "Madden"


"Madden" trafi na Prime Video już 18 listopada. David O. Russell napisał scenariusz "Maddena" na podstawie wcześniejszej wersji tekstu autorstwa Cambrona Clarka. Poza Nicolasem Cage'em obsadzie znaleźli się też Christian Bale jako Al Davis, właściciel drużyny Oakland Raiders. Zobaczcie pierwszy pełny zwiastun filmu: 



Tytułowym John Madden (Nicolas Cage) to zmarły w 2021 roku legendarny trener oraz komentator futbolu amerykańskiego. Pod koniec lat 80. we współpracy z firmą Electronic Arts stworzył on grę wideo, która dała początek franczyzie wartej dziś ponad 4 miliardy dolarów. Wszystkie odsłony "Madden NFL" sprzedały się do tej pory w ponad 130 milionach egzemplarzy.

Kim jest David O. Russell?


David O. Russell to amerykański reżyser i scenarzysta. Filmy "Fighter", "Poradnik pozytywnego myślenia" i "American Hustle" przyniosły mu nominacje do najważniejszych nagród, m.in. Oscarów i Złotych Globów. W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Spanking the Monkey", "Igraszki z losem", "Jak być sobą", "Złoto pustyni" czy "Joy".


Ostatnie role Nicolasa Cage'a


W ostatnich latach Nicolas Cage dodał do swojego CV takie tytuły jak "Świnia", "Nieznośny ciężar wielkiego talentu", "Renfield", "Dream Scenario", "Surfer", "Kod zła" czy "Syn przeznaczenia". Aktualnie jego filmografię zamyka serial "Spider-Noir", w którym wciela się w alternatywną wersję Spider-Mana z czasów Wielkiego Kryzysu. Poza "Maddenem" wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. thriller wojenny "Lords of War" oraz akcyjniak "Best Pancakes in the County".

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