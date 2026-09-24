"Madden": Nicolas Cage jako legendarny trener. Mamy zwiastun

Platforma Prime Video zaprezentowała pełny zwiastun dramatu biograficznego "Madden" z Nicolasem Cage'em w roli legendarnego trenera i komentarora sportowego. Krótkie wideo możecie zobaczyć poniżej.
Zobacz zwiastun filmu "Madden"
"Madden
" trafi na Prime Video już 18 listopada. David O. Russell
napisał scenariusz "Maddena
" na podstawie wcześniejszej wersji tekstu autorstwa Cambrona Clarka
. Poza Nicolasem Cage'em
obsadzie znaleźli się też Christian Bale
jako Al Davis, właściciel drużyny Oakland Raiders. Zobaczcie pierwszy pełny zwiastun filmu:
Tytułowym John Madden (Nicolas Cage
) to zmarły w 2021 roku legendarny trener oraz komentator futbolu amerykańskiego. Pod koniec lat 80. we współpracy z firmą Electronic Arts stworzył on grę wideo, która dała początek franczyzie wartej dziś ponad 4 miliardy dolarów. Wszystkie odsłony "Madden NFL
" sprzedały się do tej pory w ponad 130 milionach egzemplarzy.
Kim jest David O. Russell?David O. Russell
to amerykański reżyser i scenarzysta. Filmy "Fighter
", "Poradnik pozytywnego myślenia
" i "American Hustle
" przyniosły mu nominacje do najważniejszych nagród, m.in. Oscarów i Złotych Globów. W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Spanking the Monkey
", "Igraszki z losem
", "Jak być sobą
", "Złoto pustyni
" czy "Joy
".
Ostatnie role Nicolasa Cage'a
W ostatnich latach Nicolas Cage
dodał do swojego CV takie tytuły jak "Świnia
", "Nieznośny ciężar wielkiego talentu
", "Renfield
", "Dream Scenario
", "Surfer
", "Kod zła
" czy "Syn przeznaczenia
". Aktualnie jego filmografię zamyka serial "Spider-Noir
", w którym wciela się w alternatywną wersję Spider-Mana
z czasów Wielkiego Kryzysu. Poza "Maddenem
" wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. thriller wojenny "Lords of War" oraz akcyjniak "Best Pancakes in the County".