Newsy Filmy "Magia": Sam Raimi nakręci remake thrillera z Anthonym Hopkinsem
Sam Raimi stanie za kamerą remake’u thrillera psychologicznego "Magia" z 1978 roku. Nowy film powstanie dla wytwórni Lionsgate.

Oryginał z 1978 roku wyreżyserował Richard Attenborough na podstawie powieści i scenariusza Williama Goldmana. Główną rolę zagrał wówczas Anthony Hopkins. Aktor wcielił się w brzuchomówcę, nad którym kontrolę stopniowo przejmuje jego złowroga lalka. Kreacja Hopkinsa do dziś uznawana jest za jedną z najbardziej niepokojących w jego karierze i zapowiedź późniejszego sukcesu aktora w "Milczeniu owiec".

Nową wersję filmu wyprodukują Raimi oraz Roy Lee, znany z pracy przy horrorach "To" oraz "Zniknięcia". Scenariusz napiszą Mark Swift i Damian Shannon, którzy współpracowali z Raimim przy tegorocznej "Pomocy".

Szef Lionsgate Motion Picture Group, Adam Fogelson, nazwał Raimiego "wymarzonym reżyserem" dla tego projektu i podkreślił, że połączenie jego stylu z materiałem źródłowym może stworzyć wyjątkowy horror psychologiczny.

W filmografii Sama Raimiego znajdziemy m.in, kultową serię horrorów  "Martwe zło", a także kasową trylogię ekranizacji komiksów "Spider-Man" z początku XXI wieku. Jego ostatni film "Pomocy" z Rachel McAdams i Dylanem O'Brienem osiągnął sukces komercyjny, zarabiając około 100 milionów dolarów w kinach na całym świecie.

