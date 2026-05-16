"Magia": Sam Raimi nakręci remake thrillera z Anthonym Hopkinsem

Sam Raimi stanie za kamerą remake’u thrillera psychologicznego "Magia" z 1978 roku. Nowy film powstanie dla wytwórni Lionsgate.
"Magia": Anthony Hopkins opętany przez lalkę
Oryginał z 1978 roku wyreżyserował Richard Attenborough
na podstawie powieści i scenariusza Williama Goldmana
. Główną rolę zagrał wówczas Anthony Hopkins
. Aktor wcielił się w brzuchomówcę, nad którym kontrolę stopniowo przejmuje jego złowroga lalka. Kreacja Hopkinsa do dziś uznawana jest za jedną z najbardziej niepokojących w jego karierze i zapowiedź późniejszego sukcesu aktora w "Milczeniu owiec
".
Getty Images © Axelle/Bauer-Griffin
Nową wersję filmu wyprodukują Raimi
oraz Roy Lee
, znany z pracy przy horrorach "To
" oraz "Zniknięcia
". Scenariusz napiszą Mark Swift
i Damian Shannon
, którzy współpracowali z Raimim przy tegorocznej "Pomocy
".
Szef Lionsgate Motion Picture Group, Adam Fogelson, nazwał Raimiego "wymarzonym reżyserem" dla tego projektu i podkreślił, że połączenie jego stylu z materiałem źródłowym może stworzyć wyjątkowy horror psychologiczny.
W filmografii Sama Raimiego
znajdziemy m.in, kultową serię horrorów "Martwe zło
", a także kasową trylogię ekranizacji komiksów "Spider-Man
" z początku XXI wieku. Jego ostatni film "Pomocy
" z Rachel McAdams
i Dylanem O'Brienem
osiągnął sukces komercyjny, zarabiając około 100 milionów dolarów w kinach na całym świecie.
Zwiastun filmu "Pomocy"