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"Magic: The Gathering" doczeka się filmu. Maya Hawke pierwszą gwiazdą

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Magic%3A+The+Gathering%22+doczeka+si%C4%99+filmu.+Maya+Hawke+pierwsz%C4%85+gwiazd%C4%85-169516
&quot;Magic: The Gathering&quot; doczeka się filmu. Maya Hawke pierwszą gwiazdą
źródło: Getty Images
autor: Michael Buckner
Maya Hawke dołączy do aktorskiej adaptacji popularnej gry karcianej "Magic: The Gathering". Jak informuje Deadline, gwiazda serialu "Stranger Things" ma odegrać jedną z kluczowych ról. Na razie nie ujawniono jednak, w kogo się wcieli.

Maya Hawke otrzymała propozycję roli



hawke-maya.jpg Getty Images © Robby Klein


Za kamerą stanie Matt Johnson, który napisze również scenariusz wspólnie z Noah Gardnerem i Aidanem Fitzgeraldem. Produkcja powstaje we współpracy Legendary Entertainment i Hasbro Entertainment. Twórcy planują nie tylko pełnometrażowy film aktorski, ale także rozwinięcie całego uniwersum "Magic: The Gathering" w kolejnych produkcjach filmowych i telewizyjnych.

Według źródeł Deadline obsada ma mieć charakter zespołowy, a do pozostałych ról będą prowadzone castingi. W przypadku Hawke producenci postanowili jednak zrobić wyjątek i jako pierwszej zaproponowali jej udział w projekcie.

"Magic: The Gathering" zadebiutowało w 1993 roku i zapoczątkowało gatunek kolekcjonerskich gier karcianych. Marka rozrosła się z czasem w rozbudowane uniwersum fantasy, obejmujące między innymi powieści, gry cyfrowe, wydarzenia na żywo i liczne współprace z innymi franczyzami. Według danych przywołanych przez Deadline gra ma ponad 50 milionów fanów na całym świecie. Wśród marek, z którymi nawiązała współpracę, znalazły się między innymi "Final Fantasy", Marvel, "Star Trek", "Dungeons & Dragons" i "Władca Pierścieni".

Dla Hawke będzie to jedna z pierwszych dużych ról po zakończeniu "Stranger Things". Aktorka wystąpiła wcześniej między innymi w filmach "W głowie się nie mieści 2", "Asteroid City" oraz "Zróbmy zemstę". W najbliższym czasie zobaczymy ją również w produkcji "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" oraz komedii romantycznej "Co by było gdyby".

"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" - zwiastun



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