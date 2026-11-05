"Magic: The Gathering" doczeka się filmu. Maya Hawke pierwszą gwiazdą

Maya Hawke dołączy do aktorskiej adaptacji popularnej gry karcianej "Magic: The Gathering". Jak informuje Deadline, gwiazda serialu "Stranger Things" ma odegrać jedną z kluczowych ról. Na razie nie ujawniono jednak, w kogo się wcieli.
Maya Hawke otrzymała propozycję roli
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Za kamerą stanie Matt Johnson
, który napisze również scenariusz wspólnie z Noah Gardnerem
i Aidanem Fitzgeraldem
. Produkcja powstaje we współpracy Legendary Entertainment i Hasbro Entertainment. Twórcy planują nie tylko pełnometrażowy film aktorski, ale także rozwinięcie całego uniwersum "Magic: The Gathering" w kolejnych produkcjach filmowych i telewizyjnych.
Według źródeł Deadline obsada ma mieć charakter zespołowy, a do pozostałych ról będą prowadzone castingi. W przypadku Hawke
producenci postanowili jednak zrobić wyjątek i jako pierwszej zaproponowali jej udział w projekcie.
"Magic: The Gathering" zadebiutowało w 1993 roku i zapoczątkowało gatunek kolekcjonerskich gier karcianych. Marka rozrosła się z czasem w rozbudowane uniwersum fantasy, obejmujące między innymi powieści, gry cyfrowe, wydarzenia na żywo i liczne współprace z innymi franczyzami. Według danych przywołanych przez Deadline gra ma ponad 50 milionów fanów na całym świecie. Wśród marek, z którymi nawiązała współpracę, znalazły się między innymi "Final Fantasy
", Marvel, "Star Trek
", "Dungeons & Dragons" i "Władca Pierścieni
".
Dla Hawke
będzie to jedna z pierwszych dużych ról po zakończeniu "Stranger Things
". Aktorka wystąpiła wcześniej między innymi w filmach "W głowie się nie mieści 2
", "Asteroid City
" oraz "Zróbmy zemstę
". W najbliższym czasie zobaczymy ją również w produkcji "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek
" oraz komedii romantycznej "Co by było gdyby
".
"Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" - zwiastun