"Magiczny autobus" znalazł reżysera. Elizabeth Banks za kierownicą

Po latach oczekiwania prace nad aktorską wersją "The Magic School Bus" wreszcie nabierają tempa. Projekt, o którym po raz pierwszy zrobiło się głośno już sześć lat temu, trafił pod skrzydła Legendary Entertainment, a studio właśnie znalazło człowieka, który zabierze widzów w kolejną szaloną podróż.
Za scenariusz i reżyserię nowego aktorskiego filmu odpowie Rob Letterman
, twórca takich produkcji jak "Rybki z ferajny
" i "Pokémona: Detektywa Pikachu
". To on przeniesie na wielki ekran przygody ekscentrycznej nauczycielki Pani Frizzle i jej niezwykłej klasy.
W główną bohaterkę wcieli się Elizabeth Banks
, która od początku jest związana z projektem. Aktorka nie tylko zagra Panią Frizzle, ale także będzie jedną z producentek filmu.
"Magiczny autobus"
"Magiczny autobus" powstaje na podstawie serii książek dla dzieci autorstwa Joanny Cole
i Bruce’a Degena
. Choć szczegóły fabuły pozostają tajemnicą, można przypuszczać, że film podąży śladami literackiego pierwowzoru. Oryginalna historia śledzi losy Pani Frizzle i jej uczniów, którzy wyruszają na niezwykłe wycieczki żółtym szkolnym autobusem zdolnym zmieniać się praktycznie we wszystko: od samolotu i łodzi podwodnej po statek kosmiczny czy deskę surfingową. Dzięki temu bohaterowie mogą odkrywać zarówno tajemnice kosmosu, jak i wnętrze ludzkiego ciała.
Seria zdobyła ogromną popularność również za sprawą animacji emitowanej w latach 90. przez PBS. Produkcja trafiła do ponad 100 krajów, a głosu Pani Frizzle użyczyła Lily Tomlin
. W 2017 roku Netflix zaprezentował kontynuację zatytułowaną "Magiczny autobus znów rusza w trasę
", w której Kate McKinnon
wcieliła się w Fionę, siostrę słynnej nauczycielki.