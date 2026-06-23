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"Magiczny autobus" znalazł reżysera. Elizabeth Banks za kierownicą

Variety / autor: /
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&quot;Magiczny autobus&quot; znalazł reżysera. Elizabeth Banks za kierownicą
Po latach oczekiwania prace nad aktorską wersją "The Magic School Bus" wreszcie nabierają tempa. Projekt, o którym po raz pierwszy zrobiło się głośno już sześć lat temu, trafił pod skrzydła Legendary Entertainment, a studio właśnie znalazło człowieka, który zabierze widzów w kolejną szaloną podróż.

"Magiczny autobus" w rękach twórcy filmu "Pokémon: Detektyw Pikachu"



Za scenariusz i reżyserię nowego aktorskiego filmu odpowie Rob Letterman, twórca takich produkcji jak "Rybki z ferajny" i "Pokémona: Detektywa Pikachu". To on przeniesie na wielki ekran przygody ekscentrycznej nauczycielki Pani Frizzle i jej niezwykłej klasy.

W główną bohaterkę wcieli się Elizabeth Banks, która od początku jest związana z projektem. Aktorka nie tylko zagra Panią Frizzle, ale także będzie jedną z producentek filmu.

"Magiczny autobus"
"Magiczny autobus" powstaje na podstawie serii książek dla dzieci autorstwa Joanny Cole i Bruce’a Degena. Choć szczegóły fabuły pozostają tajemnicą, można przypuszczać, że film podąży śladami literackiego pierwowzoru. Oryginalna historia śledzi losy Pani Frizzle i jej uczniów, którzy wyruszają na niezwykłe wycieczki żółtym szkolnym autobusem zdolnym zmieniać się praktycznie we wszystko: od samolotu i łodzi podwodnej po statek kosmiczny czy deskę surfingową. Dzięki temu bohaterowie mogą odkrywać zarówno tajemnice kosmosu, jak i wnętrze ludzkiego ciała.

Seria zdobyła ogromną popularność również za sprawą animacji emitowanej w latach 90. przez PBS. Produkcja trafiła do ponad 100 krajów, a głosu Pani Frizzle użyczyła Lily Tomlin. W 2017 roku Netflix zaprezentował kontynuację zatytułowaną "Magiczny autobus znów rusza w trasę", w której Kate McKinnon wcieliła się w Fionę, siostrę słynnej nauczycielki.

"Pokémon: Detektyw Pikachu" – zobacz zwiastun





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