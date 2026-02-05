Newsy Filmy "Mam parę uwag" #132: "Wielki Marty" zachwytów warty?
Kogo irytuje Timothée Chalamet i czy przeszkadza mu to w byciu dobrym aktorem? "Wielki Marty" już w kinach, więc pytanie jest całkiem na miejscu, zwłaszcza, że Chalamet wciela się w bardzo kontrowersyjnego bohatera, pingpongistę-krętacza Marty'ego Mausera. W nowym odcinku podcastu "Mam parę uwag" Julia Taczanowska i Jakub Popielecki odbijają piłeczkę, dyskutując o aktorze w nowym filmie Josha Safdiego.
  

MAM PARĘ UWAG: Rozmawiamy o filmie "Wielki Marty"




W sto trzydziestym drugim odcinku podcastu "Mam parę uwag" rozmawiamy o filmie "Wielki Marty" (2025, reż. Josh Safdie). Czy Timothée Chalamet jest nielubianym aktorem i jak w tym kontekście wypada jego rola Marty'ego Mausera? Kim jest bohater "safdiczny"? Co łączy i dzieli nowe filmy braci Safdiech: Josha i Benny'ego? W jaki sposób "Wielki Marty" gra z konwencją kina sportowego? Czemu służy anachronizm ścieżki dźwiękowej autorstwa Daniela Lopatina? Rozmawiają Julia Taczanowska i Jakub Popielecki.

Zapraszamy do słuchania:
   


"Wielki Marty" – zwiastun




