Przeciwnik Supermana (prawie) wybrany. Oto, kto może zagrać złoczyńcę znanego jako Brainiac
Jak wiadomo, Brainiac ma pojawić się w widowisku DC "Man of Tomorrow". Portal Nexus Point News przedstawił listę aktorów, którzy mają największe szanse na zagranie wroga Supermana.

Trzech kandydatów do roli wroga Supermana



W komiksach wydawnictwa DC Brainiac jest zazwyczaj przedstawiany jako pochodzący z planety Colu superinteligentny android lub cyborg, który ma obsesję na punkcie zgromadzenia wszelkiej dostępnej we wszechświecie wiedzy. Przemierza kosmos, zmniejszając miasta z kolejnych planet i butelkując je do swojej kolekcji. 

Kto ma szansę zagrać go w widowisku "Man of Tomorrow". Oto kandydaci:

01.jpg Getty Images © Laurent KOFFEL

Claes Bang - jedyny z trójki, który nie ma na koncie roli w DC lub Marvelu, ale zagrał najsłynniejszego wampira w serialu "Drakula"

02.jpg Getty Images © Anadolu

Matt Smith - zagrał w produkcji Sony inspirowanej komiksami Marvela "Morbius"

03.jpg Getty Images © Dominique Charriau

Sam Rockwell - wystąpił jako przeciwnik Iron Mana w widowisku Marvela "Iron Man 2"

Posłuchaj podcastu "Mam parę uwag" o filmie "Superman"





James Gunn już szykuje się do realizacji sequela "Supermana". Zdjęcia do "Man of Tomorrow" mają ruszyć wiosną. Obraz ma już wyznaczoną premierę. Do kin na całym świecie trafi w lipcu 2027 roku.

Oficjalnie nie są znane szczegóły fabuły.

Zwiastun filmu "Superman"




