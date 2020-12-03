Przeciwnik Supermana (prawie) wybrany. Oto, kto może zagrać złoczyńcę znanego jako Brainiac

Jak wiadomo, Brainiac ma pojawić się w widowisku DC "Man of Tomorrow". Portal Nexus Point News przedstawił listę aktorów, którzy mają największe szanse na zagranie wroga Supermana.
Trzech kandydatów do roli wroga Supermana
W komiksach wydawnictwa DC Brainiac
jest zazwyczaj przedstawiany jako pochodzący z planety Colu superinteligentny android lub cyborg, który ma obsesję na punkcie zgromadzenia wszelkiej dostępnej we wszechświecie wiedzy. Przemierza kosmos, zmniejszając miasta z kolejnych planet i butelkując je do swojej kolekcji.
Kto ma szansę zagrać go w widowisku "Man of Tomorrow
". Oto kandydaci:
- jedyny z trójki, który nie ma na koncie roli w DC lub Marvelu, ale zagrał najsłynniejszego wampira w serialu "Drakula
"
już szykuje się do realizacji sequela "Supermana
". Zdjęcia do "Man of Tomorrow
" mają ruszyć wiosną. Obraz ma już wyznaczoną premierę. Do kin na całym świecie trafi w lipcu 2027 roku.
Oficjalnie nie są znane szczegóły fabuły.
Zwiastun filmu "Superman"