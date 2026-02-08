"Man of Tomorrow": Nicholas Hoult przygotowuje się na siłowni do roli Leksa Luthora

W kwietniu powinny rozpocząć się zdjęcia do kontynuacji zeszłorocznego "Supermana" zatytułowanej "Man of Tomorrow". Odtwórca roli Leksa Luthora, Nicholas Hoult, przygotowuje się do filmu, powiększając na siłowni rozmiary muskulatury. Trener aktora, Paolo Mascitti, pochwalił się na Instagramie rezultatami ich wspólnej pracy.
"Man of Tomorrow": o filmie
W "Man of Tomorrow
" będący do tej pory zaciekłymi wrogami Superman
(David Corenswet
) i Luthor
( Hoult
) będą musieli niespodziewanie połączyć siły, aby stawić czoła zagrożeniu ze strony Brainiaca (Lars Eidinger
). To pochodzący z planety Colu superinteligentny cyborg, który ma obsesję na punkcie zgromadzenia wszelkiej dostępnej we wszechświecie wiedzy. Przemierza kosmos, zmniejszając miasta z kolejnych planet i butelkując je do swojej kolekcji.
W obsadzie filmu znajdą się także: Rachel Brosnahan
, Frank Grillo
, María Gabriela de Faría
oraz Lars Eidinger
. Reżyserem, scenarzystą i producentem będzie po raz kolejny James Gunn
.
Premierę zaplanowano na lipiec 2027.