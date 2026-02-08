Newsy Filmy "Man of Tomorrow": Nicholas Hoult przygotowuje się na siłowni do roli Leksa Luthora
Filmy

"Man of Tomorrow": Nicholas Hoult przygotowuje się na siłowni do roli Leksa Luthora

Instagram / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Man+of+Tomorrow%22%3A+Nicholas+Hoult+przygotowuje+si%C4%99+na+si%C5%82owni+do+roli+Leksa+Luthora-165083
&quot;Man of Tomorrow&quot;: Nicholas Hoult przygotowuje się na siłowni do roli Leksa Luthora
W kwietniu powinny rozpocząć się zdjęcia do kontynuacji zeszłorocznego "Supermana" zatytułowanej "Man of Tomorrow". Odtwórca roli Leksa Luthora, Nicholas Hoult, przygotowuje się do filmu, powiększając na siłowni rozmiary muskulatury. Trener aktora, Paolo Mascitti, pochwalił się na Instagramie rezultatami ich wspólnej pracy. 



"Man of Tomorrow": o filmie



W "Man of Tomorrow" będący do tej pory zaciekłymi wrogami Superman (David Corenswet) i Luthor ( Hoult) będą musieli niespodziewanie połączyć siły, aby stawić czoła zagrożeniu ze strony Brainiaca (Lars Eidinger). To pochodzący z planety Colu superinteligentny cyborg, który ma obsesję na punkcie zgromadzenia wszelkiej dostępnej we wszechświecie wiedzy. Przemierza kosmos, zmniejszając miasta z kolejnych planet i butelkując je do swojej kolekcji.  

W obsadzie filmu znajdą się także: Rachel Brosnahan, Frank Grillo, María Gabriela de Faría oraz Lars Eidinger. Reżyserem, scenarzystą i producentem będzie po raz kolejny James Gunn

Premierę zaplanowano na lipiec 2027. 

Powiązane artykuły Superman: Man of Tomorrow

Zobacz wszystkie artykuły

Superman: Man of Tomorrow  (2027)

 Superman: Man of Tomorrow

Superman  (2025)

 Superman

Peacemaker  (2022)

 Peacemaker

Koszmarne Komando  (2024)

 Koszmarne Komando

Najnowsze Newsy

Filmy

X-Meni wracają w "Avengers: Doomsday". Co na to Halle Berry?

4 komentarze
Seriale

Serial "Harry Potter": Poznajecie te miejsca? Nowe zdjęcia z planu

9 komentarzy
Festiwale i nagrody Filmy

"Jedna bitwa po drugiej" coraz bliżej Oscara za reżyserię

19 komentarzy
Filmy Box office

Fatalny początek roku dla polskich filmów - styczeń w kinach

27 komentarzy
Inne Filmy

Nie żyje jeden z najbardziej cenionych polskich montażystów

22 komentarze
Filmy

David Harbour w horrorze twórców "Widzę, widzę"

2 komentarze
Filmy

Z serialu "The Last of Us" do ekranizacji "The House of the Dead"

3 komentarze