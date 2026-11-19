Pojawiły się nowe doniesienia dotyczące "Man of Tomorrow", kontynuacji "Supermana" Jamesa Gunna. Wynika z nich, że sequel ma być mroczniejszym filmem od poprzednika. Jak donosi The Wrap, produkcja bywa nawet określana mianem "Imperium kontratakuje" w twórczości reżysera. Umberto Gonzalez miał również usłyszeć, że Brainiac nie będzie jednorazowym przeciwnikiem i może powrócić w kolejnych odsłonach uniwersum DC.
Czy nowe kierownictwo wpłynie na "Man of Tomorrow"?
To nie wszystko - według tych doniesień film ma zakończyć się cliffhangerem, który przygotuje grunt pod trzecią część. Na razie są to jednak nieoficjalne informacje, a plany mogą jeszcze ulec zmianie. Nie wiadomo też, jak na ostateczny kształt produkcji wpłynie zmiana kierownictwa DC Studios.
Po odsunięciu Gunna
i Petera Safrana
od kierowania studiem pojawiły się pytania o przyszłość rozwijanego przez nich uniwersum. David Ellison
ze Skydance i nowy szef DC Jeremy Latcham
mogą zdecydować, czy zachować dotychczasowych bohaterów, aktorów i wątki, czy też obrać zupełnie nowy kierunek. Wcześniejsze doniesienia sugerowały nawet, że nowe kierownictwo nie jest zadowolone z kierunku, w jakim zmierza "Man of Tomorrow
", i może domagać się poważnych zmian. Gunn zdementował jednak pogłoski o ingerencji Skydance.
Reżyser napisał w mediach społecznościowych, że przedstawiciele firmy nie widzieli jeszcze filmu. Do tej pory obejrzeć miał go jedynie Peter Safran
oraz niewielka, zaufana grupa przyjaciół i członków rodziny Gunna
. Twórca zapewnił, że doniesienia o zarządzonych zmianach są nieprawdziwe.
Wciąż nie wiadomo więc, jak będzie wyglądała przyszłość filmowego uniwersum DC pod nowym kierownictwem. Część fanów obawia się kolejnego restartu, a krytyka decyzji o zmianach nie ogranicza się nawet do zwolenników dotychczasowej wizji Gunna
. Według dziennikarza Gregory'ego Ellwooda z serwisu The Playlist Skydance nie przewidziało skali negatywnych reakcji na zapowiedziane przetasowania.
Dodatkowo nowe kierownictwo nie przedstawiło dotąd publicznie swojej wizji rozwoju marki.
"Superman" - zwiastun