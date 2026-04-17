"Mandalorian & Grogu". Zobacz nowy zwiastun. Na CinemaCon pokazano też pierwsze 17 minut

Ostatniego dnia CinemaConu na scenę w Las Vegas wyszli przedstawiciele wytwórni Disneya. Wśród nich był reżyser Jon Favreau, który zaprezentował swoje najnowsze dziecko, widowisko "The Mandalorian and Grogu".
Pierwsze 17 minut sequela serialu "The Mandalorian"
W czasie prezentacji na CinemaConie pokazany został finalny zwiastun filmu "The Mandalorian and Grogu"
. Kiedy wydawało się, że na tym koniec, Favreau
stwierdził, że marzy mu się pokazanie widzom więcej. I tak też się stało. Zachwycona publiczność obejrzała pierwsze 17 minut filmu. Niestety do sieci trafił tylko zwiastun (znajdziecie go na końcu newsa). Co do początku filmu, to musimy na razie zadowolić się jedynie ich opisem.
Otóż "The Mandalorian and Grogu"
zaczyna się od spotkania liderów Imperium. Spotkanie jest niezwykle napięte i kończy się śmiercią jednego z uczestników. Potem widzowie zobaczyli w akcji bohatera granego przez Pedro Pascala
. Rozprawia się on ze strażnikami Imperium i strofuje Grogu, któremu najwyraźniej nie śpieszy się mimo całego chaosu wokół. Potem para bohaterów salwuje się ucieczką w dół ośnieżonego stoku górskiego. Scenie towarzyszą suchary i kilka ujęć uroczo zachowującego się Grogu.
Potem pojawia się Ward, grana przez Sigourney Weaver
, która oferuje kilka słów krytyki całej akcji: Tu nie chodzi o zemstę, a o powstrzymanie kolejnej wojny i ochronę wszystkiego, co wywalczyła rebelia. Następnie zapowiada wysłanie bohatera do Rotty, z czego Mandalorian nie jest zadowolony. Nie chcesz tej roboty, to nie mam nic dla ciebie - kwituje to Ward.
Za fabułę filmu "The Mandalorian and Grogu"
odpowiadają Jon Favreau
i Dave Filoni
(nowy szef Lucasfilm). Film trafi do kin za miesiąc.
Finalny zwiastun filmu "The Mandalorian and Grogu"