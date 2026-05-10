Pedro Pascal chce grać Mandalorianina w nieskończoność?

Nadchodząca premiera filmu "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" oczekiwana jest przez fanów serialu z dużym napięciem. W sieci pojawił się ostatnio szereg spekulacji, jakoby Din Djarin, postać grana przez Pedro Pascala, mogła nie wyjść z filmowych wydarzeń cało. Wszystko splata się dodatkowo z niepewną przyszłością serialu "The Mandalorian". Nadchodzący film planowany był pierwotnie jako czwarty sezon produkcji, a fani przewidują, że kinowe doświadczenie może okazać się końcem historii Djarina i jego towarzysza w świecie Star Wars.
Co dalej z Mandalorianinem?
Nowe światło na te zmartwienia rzuca niedawna wypowiedź Pedro Pascala
, który w ostatnim czasie udziela sporej liczby wywiadów promujących film. W jednym z nich przyznał, że w Mandalorianina najchętniej wcielałby się w nieskończoność – dopóki ciało pozwoli mu odgrywać tę rolę. Jestem za nią ogromnie wdzięczny. To moja najdłuższa relacja zawodowa i postać, którą gram najdłużej. Mam nadzieję, że będę mógł go grać tak długo, jak pozwoli na to moje ciało – a właściwie ciała wszystkich tych, których włożymy w ten kostium
– zażartował aktor.
Wola Pascala
pozostaje ważna, ale nie kluczowa. Dla ewentualnej przyszłości serialu najważniejsze okażą się wyniki finansowe filmu "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu
". To one zadecydują, czy historia Djarina
i jego zielonego towarzysza będzie kontynuowana w kolejnym sezonie.
Pedro Pascal – od "Gwiezdnych wojen" do Marvela
Zaraz po zakończeniu działań promocyjnych do filmu "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu
" Pascal
wpadnie w wir analogicznych prac przy okazji "Avengers: Doomsday
". W wielkim widowisku Marvela aktor wciela się w Reeda Richardsa
, prominentnego członka "Fantastycznej 4
". Mimo to, w wywiadach Pascal
nie sprawia wrażenia jednej z głównych gwiazd produkcji – raczej fana, cieszącego się możliwością uczestniczenia w tak ważnym dla kina wysokobudżetowego projekcie. Mówiąc szczerze, najbardziej ekscytowało mnie po prostu przebywanie w towarzystwie tak wielu kultowych aktorów, którzy stworzyli legendarne role w tym rozdziale kina superbohaterskiego
– powiedział skromnie Pascal
.
Film "Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu
" trafi do kin 22 maja, natomiast "Avengers: Doomsday
" na wielkim ekranie zadebiutuje 18 grudnia.
"Gwiezdne wojny: Mandalorian i Grogu" – zwiastun filmu