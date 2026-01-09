Newsy Seriale Drugi sezon "Mare z Easttown" w drodze? Kate Winslet uchyla rąbka tajemnicy
źródło: Materiały prasowe
Istnieją miniseriale, które fani ukochują sobie tak bardzo, że chcieliby zobaczyć ich kolejne sezony i jeśli chodzi o ostatnie lata – "Mare z Easttown" na pewno zajmuje wysokie miejsca na wielu takich listach życzeń. Emitowana w 2021 roku historia kryminalna zdobyła wysokie uznanie wśród widzów, krytyków oraz branży, czego dowodami są imponujące wyniki oglądalności i prestiżowe nagrody zdobyte przez produkcję. Jak donosi portal Deadline, serial może jednak powrócić. "Wysoko prawdopodobny" drugi sezon zapowiedziała w ostatnim wywiadzie jego główna gwiazda, Kate Winslet.

Dotychczas "Mare z Easttown" uchodził za zamknięty, siedmioodcinkowy projekt telewizyjny, nieposiadający większych szans na przemienienie się w cokolwiek większego. Tego wyjściowego założenia twórców nie zmieniły wysokie wyniki oglądalności serialu (czego dowodem jest między innymi 50 tysięcy ocen produkcji na Filmwebie) połączone z sukcesem prestiżowym (4 statuetki Emmy oraz Złoty Glob). Coś jednak zdążyło stać się w przeciągu ostatnich miesięcy, by Brad Ingelsby, showrunner produkcji, spojrzał na perspektywę powrotu do Easttown nieco inaczej. Jak zaznacza Kate Winslet, wznowienie rozmów o powrocie serialu po 5 latach było dla niej początkowo prawdziwą niespodzianką. 



Ta historia była opowiedziana do końca, zamknięta, definitywnie zakończona – powiedziała aktorka o swojej percepcji "Mare z Easttown". Coś jednak zmieniło się w okresie, gdy trafiła do Anglii celem montażu swojego reżyserskiego debiutu "Żegnaj, June". Jej powrót do Londynu zbiegł się w czasie z wznowieniem rozmów o kontynuacji serialu. 

Były to konkretne rozmowy o ramach czasowych, w których mogłoby to być możliwe. I myślę, że prawdopodobnie to zrobimy — i to po raz pierwszy mam takie odczucie – wyznała Winslet, po czym zapytana o datę rozpoczęcia prac nad drugim sezonem, powiedziała: Na pewno nie w tym roku; sądzę, że ostatecznie byłby to 2027. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zdjęcia rozpoczną się w 2027 roku.

Przypomnijmy, że w "Mare z Easttown" Kate Winslet wciela się w Mare Sheehanjest – policjantkę z małego miasteczka w Pensylwanii, która prowadzi dochodzenie w sprawie miejscowego morderstwa, mierząc się jednocześnie z rozpadającym się na kawałki jej własnym życiem. Historia zagłębia się w mroczne strony zżytej z sobą społeczności i podejmuje próbę analizy tego, jak rodzinne i dawne tragedie mogą definiować naszą teraźniejszość.

3 komentarze
