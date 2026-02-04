"Margo jest spłukana": Elle Fanning zakłada konto na niebieskiej platformie [TEASER]

Zdarza się wam mieć za dużo miesiąca na koniec pieniędzy? Margo, bohaterka nowego serialu Davida E. Kelleya dobrze zna ten stan. Czy znajdzie jeden prosty sposób na przypływ pieniędzy? TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Elle Fanning zakłada konto na OF. Teaser serialu "Margo jest spłukana"
"Margo jest spłukana
" zadebiutuje na Apple TV 15 kwietnia. Widzowie będą mogli zobaczyć wówczas aż trzy odcinki. Kolejne będą pojawiać się w serwisie co środę do 20 maja. Zobaczcie zwiastun:
Serial jest adaptacją książki Rufi Thorpe
, która jeszcze w tym miesiącu ukaże się w Polsce nakładem wydawnictwa Gorzka Czekolada. W jej opisie czytamy: Margo nie planowała romansu ze swoim wykładowcą. Nie planowała też zajść w ciążę i zostać samotną matką bez pracy, planu na życie i grosza przy duszy. Z całą pewnością nie myślała też o tym, że zamieszka ze swoim rzadko widzianym ojcem, byłym wrestlerem, i że w akcie desperacji założy (tylko na próbę!) konto na Only Fans. A jednak ten rozpaczliwy krok okazał się całkiem dochodowy, a wizerunkowe rady ze świata wrestlingu, których niewyczerpanym źródłem był Jinx, poprowadziły Margo prosto do sukcesu. Jednak to, co wydawało się rozwiązaniem problemów, jest jednocześnie źródłem nowych wyzwań. Margo musi mierzyć się z brakiem zrozumienia, pogardą i odrzuceniem, a ludzie dookoła niej roszczą sobie prawo do decydowania o jej losie. Odkrywa też, że w życiu jak we wrestlingu – jeśli chcesz wygrać, nie możesz być na drugim planie, musisz stać się głównym bohaterem i walczyć do samego końca.
Wcielającej się w tytułową rolę Elle Fanning
towarzyszą Michelle Pfeiffer
i Nick Offerman
(jako rodzice bohaterki), a także Marcia Gay Harden
, Greg Kinnear
, Michael Angarano
, Rico Nasty
i Lindsey Normington
. Poniżej prezentujemy pierwsze zdjęcia: