"Margot & Rudi": Naomi Watts jako słynna primabalerina

Po kontrowersyjnej wypowiedzi Timothée'ego Chalameta balet znalazł się na ustach wszystkich, pora więc kuć żelazo póki gorące. Do akcji wkracza więc Naomi Watts, która wcieli się w baletową legendę Margot Fonteyn w filmie zatytułowanym "Margot & Rudi".
O czym opowie "Margot & Rudi" z Naomi Watts?
Film opowie o współpracy między Fonteyn, 42-letnią primabaleriną, i młodą gwiazdą baletu, 23-letnim Rudolfem Nuriejewem Getty Images © Evening Standard
, radzieckim tancerzem, który porzucił ZSRR na rzecz Francji, prosząc o azyl polityczny w 1961 roku. Sceniczna chemia między tym dwojgiem dała początek licznym spekulacjom o charakterze ich relacji, chociaż Fonteyn była wówczas mężatką, a Nuriejew otwarcie przyznawał się do homoseksualizmu i był w związku z duńskim tancerzem Erikiem Bruhnem.
W postać Nuriejewa wcieli się Alexandr Trush
, tancerz Baletu Hamburskiego. W obsadzie są również Richard E. Grant
, Demián Bichir
i Harriet Walter
.
Za kamerą stanie Anthony Fabian
, który nakręcił wcześniej "Paryż pani Harris
". Scenariusz napisała Olivia Hetreed
, która pracował również przy "Paryżu...
". Dorastając w Mexico City, oglądałem w kinie występy Margot i Rudiego. Rozbudziły one we mnie pasję do historii, które łączą muzykę, teatr i taniec. Ich miłość obalająca bariery kultury, wieku, klasy i seksualności, jest romantyczna, niekonwencjonalna i ekscytująca. To historia miłosna inna od wszystkich
, skomentował reżyser. Watts
można było oglądać niedawno m.in. w drugim sezonie serialu "Konflikt
" zatytułowanym "Capote kontra socjeta".
"Konflikt: Capote kontra socjeta" – zwiastun