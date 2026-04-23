"Margot & Rudi": Naomi Watts jako słynna primabalerina
The Hollywood Reporter / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Chad Salvador
Po kontrowersyjnej wypowiedzi Timothée'ego Chalameta balet znalazł się na ustach wszystkich, pora więc kuć żelazo póki gorące. Do akcji wkracza więc Naomi Watts, która wcieli się w baletową legendę Margot Fonteyn w filmie zatytułowanym "Margot & Rudi".
      

Film opowie o współpracy między Fonteyn, 42-letnią primabaleriną, i młodą gwiazdą baletu, 23-letnim Rudolfem Nuriejewem, radzieckim tancerzem, który porzucił ZSRR na rzecz Francji, prosząc o azyl polityczny w 1961 roku. Sceniczna chemia między tym dwojgiem dała początek licznym spekulacjom o charakterze ich relacji, chociaż Fonteyn była wówczas mężatką, a Nuriejew otwarcie przyznawał się do homoseksualizmu i był w związku z duńskim tancerzem Erikiem Bruhnem.

W postać Nuriejewa wcieli się Alexandr Trush, tancerz Baletu Hamburskiego. W obsadzie są również Richard E. Grant, Demián Bichir i Harriet Walter.

Za kamerą stanie Anthony Fabian, który nakręcił wcześniej "Paryż pani Harris". Scenariusz napisała Olivia Hetreed, która pracował również przy "Paryżu...".

Dorastając w Mexico City, oglądałem w kinie występy Margot i Rudiego. Rozbudziły one we mnie pasję do historii, które łączą muzykę, teatr i taniec. Ich miłość obalająca bariery kultury, wieku, klasy i seksualności, jest romantyczna, niekonwencjonalna i ekscytująca. To historia miłosna inna od wszystkich, skomentował reżyser.

Watts można było oglądać niedawno m.in. w drugim sezonie serialu "Konflikt" zatytułowanym "Capote kontra socjeta".

Powiązane artykuły Rudolf Nureyev

Zobacz wszystkie artykuły

Najnowsze Newsy

Filmy

Gwiazda "Gorącej rywalizacji" w gorącym projekcie z Melissą McCarthy

Filmy

Gwiazda "Mission: Impossible" dołącza do obsady filmu "Mister"

Filmy

Justin Long i Ron Perlman kontra zombie

Festiwale i nagrody Filmy

Scarlett Johansson i Adam Driver dołączają do konkursu w Cannes

Seriale

7 rzeczy, których nie wiedzieliście o serialu HBO "Euforia"!

VOD Seriale

"Nocny agent". Gwiazda "Bosch" wśród nowych członków obsady

Festiwale i nagrody Filmy

Za chwilę zaczyna się 23. MDAG! Start sprzedaży biletów