"Maria Callas" z Angeliną Jolie w roli głównej w programie 15. American Film Festival

Zajrzeć za fasadę mitu

Maria Callas: siła i wrażliwość

15. AFF rozpocznie się już za (nieco ponad) trzy tygodnie: zapraszamy do wrocławskiego Kina Nowe Horyzonty między 5 a 11 listopada, zaś do 17 listopada festiwal będzie można zaprosić do swoich domów – za sprawą pokazów online. Jeszcze tylko 18 października trwa sprzedaż karnetów oraz akredytacji dziennikarskich i branżowych. Pełny program ogłosimy 22 października, a bilety i dostępy do filmów online trafią do sprzedaży dzień później. Pablo Larraín to specjalista w budowaniu historii o życiu niezwykłych kobiet. Stworzył wnikliwie portrety najsłynniejszej pierwszej damy USA – Jacqueline Kennedy (" Jackie ") i najsłynniejszej księżnej – Diany (" Spencer "). W każdej z tych opowieści potrafił zakląć wyjątkowego ducha czasu i jednocześnie zajrzeć w głąb duszy kobiet, które dziś mają status ikon lub bardziej: pomników. Larraín przebija się więc przez fasadę mitów i oddaje głos bohaterkom, które znalazły się na życiowych zakrętach ( Jackie – tuż po zamachu na męża, Diana – tuż przed rozstaniem z Karolem). Podobne zabiegi odnajdziemy również w jego najnowszym dziele o najsłynniejszej śpiewaczce operowej i wielkiej gwieździe – Marii Callas Podczas swoich ostatnich dni, mieszkająca w Paryżu lat 70. XX wieku, Maria Callas wyobraża sobie i przeżywa na nowo swoją burzliwą, piękną i tragiczną historię życia. To wspomnienia największej śpiewaczki operowej świata, które pełne są miłosnych uniesień, brawurowych występów, obecności na najbardziej ekskluzywnych salonach i poznawania najwybitniejszych osobistości swoich czasów. Znajdzie się tu miejsce na historię miłosną z Arystotelesem Onassisem – jednym z najbogatszych ludzi tamtego okresu czy spotkanie z Johnem F. Kennedym . To historia kobiety niezwykle pewnej siebie, ale równocześnie niewyobrażalnie wrażliwej.