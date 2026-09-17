Newsy Seriale "Marshals": Jefferson White (Jimmy Hurdstrom z "Yellowstone") w obsadzie 2. sezonu
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"Marshals": Jefferson White (Jimmy Hurdstrom z "Yellowstone") w obsadzie 2. sezonu

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Marshals%22%3A+Jefferson+White+%28Jimmy+Hurdstrom+z+%22Yellowstone%22%29+w+obsadzie+2.+sezonu-168636
&quot;Marshals&quot;: Jefferson White (Jimmy Hurdstrom z &quot;Yellowstone&quot;) w obsadzie 2. sezonu
źródło: materialy promocyjne
Zbliża się premiera drugiego sezonu serialu "Marshals: Historia z Yellowstone". Jak podaje Deadline, w nowych odcinkach fani uniwersum stworzonego przez Taylora Sheridana zobaczą znajomą twarz.

Jefferson White w obsadzie "Marshals"


Do obsady drugiego sezonu "Marshals" dołączył Jefferson White, którego fani "Yellowstone" dobrze pamiętają z roli Jimmy'ego Hurdstroma. Informacja ta została ogłoszona w mediach społecznościowych. Na oficjalnych profilach aktora oraz serialu pojawiło się krótkie wideo z zapowiedzią powrotu bohatera. Jimmy wraca na ranczo – witamy w "Marshals" – czytamy w opisie. Oryginalny post znajdziecie poniżej:



W oficjalnym oświadczeniu White'a czytamy:

Nie mogę się doczekać, aż ponownie zanurzę się w świecie "Marshals" i będę dalej odkrywać amerykański Zachód. W obsadzie i ekipie znalazło się wielu spośród moich ulubionych aktorów i twórców, to dla mnie zaszczyt, że mogę do nich dołączyć. Wiele przeszliśmy już z Jimmym i czekam z niecierpliwością, by zobaczyć, co przyniesie nam przyszłość.

GettyImages-2163307528.jpg Getty Images © Gilbert Flores
2024 rok. Jefferson White podczas Comic-Conu w San Diego

Skąd znamy Jeffersona White'a?


Jefferson White najlepiej znany jest z roli Jimmy'ego Hurdstroma – młodego przestępcy, który trafia na ranczo Duttonów i resocjalizuje się, ucząc się kowbojskiego fachu – w serialu "Yellowstone". W jego filmografii znajdziemy też takie filmy jak "God's Country" (reż. Julian Higgins), "Eileen" (reż. William Oldroyd), "Civil War" (reż. Alex Garland) czy "Hellboy: Wzgórza nawiedzonych" (reż. Brian Taylor). Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. widowisko "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek" (reż. Francis Lawrence) i prequel słynnej serii z Sylvestrem Stallone'em pt. "John Rambo" (reż. Jalmari Helander).

Zobacz zwiastun serialu "Marshals: Historia z Yellowstone"


Serial "Marshals: Historia z Yellowstone" trafił na ekrany w marcu roku. Na październik zaplanowana jest premiera drugiego sezonu. Zobaczcie jego zwiastun: 


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