"Marshals": Jefferson White (Jimmy Hurdstrom z "Yellowstone") w obsadzie 2. sezonu

Zbliża się premiera drugiego sezonu serialu "Marshals: Historia z Yellowstone". Jak podaje Deadline, w nowych odcinkach fani uniwersum stworzonego przez Taylora Sheridana zobaczą znajomą twarz.
Jefferson White w obsadzie "Marshals"
Do obsady drugiego sezonu "Marshals
" dołączył Jefferson White
, którego fani "Yellowstone
" dobrze pamiętają z roli Jimmy'ego Hurdstroma
. Informacja ta została ogłoszona w mediach społecznościowych. Na oficjalnych profilach aktora oraz serialu pojawiło się krótkie wideo z zapowiedzią powrotu bohatera. Jimmy wraca na ranczo – witamy w "Marshals"
– czytamy w opisie. Oryginalny post znajdziecie poniżej:
W oficjalnym oświadczeniu White'a
czytamy: Nie mogę się doczekać, aż ponownie zanurzę się w świecie "Marshals" i będę dalej odkrywać amerykański Zachód. W obsadzie i ekipie znalazło się wielu spośród moich ulubionych aktorów i twórców, to dla mnie zaszczyt, że mogę do nich dołączyć. Wiele przeszliśmy już z Jimmym i czekam z niecierpliwością, by zobaczyć, co przyniesie nam przyszłość.
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2024 rok. Jefferson White podczas Comic-Conu w San Diego
Skąd znamy Jeffersona White'a?Jefferson White
najlepiej znany jest z roli Jimmy'ego Hurdstroma
– młodego przestępcy, który trafia na ranczo Duttonów i resocjalizuje się, ucząc się kowbojskiego fachu – w serialu "Yellowstone
". W jego filmografii znajdziemy też takie filmy jak "God's Country
" (reż. Julian Higgins
), "Eileen
" (reż. William Oldroyd
), "Civil War
" (reż. Alex Garland
) czy "Hellboy: Wzgórza nawiedzonych
" (reż. Brian Taylor
). Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. widowisko "Igrzyska śmierci: Wschód słońca w dniu dożynek
" (reż. Francis Lawrence
) i prequel słynnej serii z Sylvestrem Stallone'em
pt. "John Rambo
" (reż. Jalmari Helander
).
Zobacz zwiastun serialu "Marshals: Historia z Yellowstone"
Serial "Marshals: Historia z Yellowstone
" trafił na ekrany w marcu roku. Na październik zaplanowana jest premiera drugiego sezonu. Zobaczcie jego zwiastun: