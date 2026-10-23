Newsy Filmy "Martha & Muhammad": Seyfried dołącza do Stone i Youseffa w komedii studia A24
Filmy

"Martha & Muhammad": Seyfried dołącza do Stone i Youseffa w komedii studia A24

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Martha+%26+Muhammad%22%3A+Seyfried+do%C5%82%C4%85cza+do+Stone+i+Youseffa+w+komedii+studia+A24-169280
&quot;Martha &amp; Muhammad&quot;: Seyfried dołącza do Stone i Youseffa w komedii studia A24
źródło: Getty Images
autor: Dominique Charriau
Amanda Seyfried dołączyła do obsady komedii "Martha & Muhammad". Na planie spotka się z wcielającymi się w tytułowe role Sharon Stone i Ramym Youssefem.

GettyImages-2296836785.jpg Getty Images © Chloe Kern
GettyImages-2216583198.jpg Getty Images © Jamie McCarthy

Co wiemy o filmie "Martha & Muhammad"?


Szczegóły fabuły filmu "Martha & Muhammad" trzymane są w tajemnicy. Nie wiadomo też, kim są tytułowi bohaterowie ani w kogo wcieli się Seyfried. Youssef jest nie tylko gwiazdą projektu, ale też jego reżyserem, scenarzystą i jednym z producentów (obok m.in. Josha Safdiego i Ronalda Bronsteina). Produkcja powstaje dla studia A24. 

Ostatnie role Amandy Seyfried. Zobacz zwiastun "Pomocy domowej"


Amandę Seyfried mogliśmy ostatnio zobaczyć m.in. w "Pomocy domowej" (zwiastun poniżej) i "Testamencie Ann Lee" oraz miniserialu "Rzeka odchodzących dusz". Aktualnie jej filmografię zamyka dramat więzienny "The Life and Deaths of Wilson Shedd", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Toronto. Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy m.in. musical "Octet" oraz zrealizowaną dla Netfliksa animację "Siostra Kopciuszka". 



Ostatnie role Sharon Stone


Sharon Stone w ostatnich latach wystąpiła m.in. w akcyjniaku "Nikt 2", niezależnym komediodramacie "In Memoriam" oraz trzecim sezonie "Euforii". Aktualnie jej filmografię zamyka familijny komediodramat "Babies", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Toronto. Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy też komediodramat "Speed the Plow". 

Ostatnie role Ramyego Youssefa


Ramyego Youssefa mogliśmy ostatni zobaczyć w "Biednych istotach", dramacie "Mountainhead" oraz serialu "Studio". Użyczał też głosu bohaterom animacji "Życzenie" i "Najweselsza rodzinka w Ameryce". 

Powiązane artykuły Amanda Seyfried

Zobacz wszystkie artykuły

Martha & Muhammad  (2028)

 Martha & Muhammad

Najnowsze Newsy

VOD Seriale

"Zodiac" będzie nawiązywał do "Agentów T.A.R.C.Z.Y."?

Filmy

Gwiazda "Outlandera" u boku Violi Davis w korporacyjnym piekle

Seriale

Tak świętuje się pierwsze urodziny. Serialowy hit trafi do kin

1 komentarz
Seriale

Gwiazda wrestlingu w serialu o Muhammadzie Alim

Filmy

Charli xcx w nowym filmie Martina Scorsesego

1 komentarz
VOD Filmy

"Resident Evil" wkrótce do kupienia na VOD. Znamy datę premiery

7 komentarzy
VOD Seriale Inne

Czego obawiał się Marvel, oferując mu rolę?

4 komentarze