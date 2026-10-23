"Martha & Muhammad": Seyfried dołącza do Stone i Youseffa w komedii studia A24

Amanda Seyfried dołączyła do obsady komedii "Martha & Muhammad". Na planie spotka się z wcielającymi się w tytułowe role Sharon Stone i Ramym Youssefem. Getty Images © Chloe Kern Getty Images © Jamie McCarthy
Co wiemy o filmie "Martha & Muhammad"?
Szczegóły fabuły filmu "Martha & Muhammad
" trzymane są w tajemnicy. Nie wiadomo też, kim są tytułowi bohaterowie ani w kogo wcieli się Seyfried
. Youssef
jest nie tylko gwiazdą projektu, ale też jego reżyserem, scenarzystą i jednym z producentów (obok m.in. Josha Safdiego
i Ronalda Bronsteina
). Produkcja powstaje dla studia A24.
Ostatnie role Amandy Seyfried. Zobacz zwiastun "Pomocy domowej"Amandę Seyfried
mogliśmy ostatnio zobaczyć m.in. w "Pomocy domowej
" (zwiastun poniżej) i "Testamencie Ann Lee
" oraz miniserialu "Rzeka odchodzących dusz
". Aktualnie jej filmografię zamyka dramat więzienny "The Life and Deaths of Wilson Shedd
", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Toronto. Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy m.in. musical "Octet
" oraz zrealizowaną dla Netfliksa animację "Siostra Kopciuszka
".
Ostatnie role Sharon StoneSharon Stone
w ostatnich latach wystąpiła m.in. w akcyjniaku "Nikt 2
", niezależnym komediodramacie "In Memoriam
" oraz trzecim sezonie "Euforii
". Aktualnie jej filmografię zamyka familijny komediodramat "Babies
", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Toronto. Wśród zbliżających się projektów z jej udziałem znajdziemy też komediodramat "Speed the Plow".
Ostatnie role Ramyego YoussefaRamyego Youssefa
mogliśmy ostatni zobaczyć w "Biednych istotach
", dramacie "Mountainhead
" oraz serialu "Studio
". Użyczał też głosu bohaterom animacji "Życzenie
" i "Najweselsza rodzinka w Ameryce
".