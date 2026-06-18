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"Martwe zło" dostaje prequel! Nowe szczegóły filmu "Evil Dead Wrath"

Bloody Disgusting / autor: /
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&quot;Martwe zło&quot; dostaje prequel! Nowe szczegóły filmu &quot;Evil Dead Wrath&quot;
W lipcu do kin na całym świecie trafi film "Martwe zło: Ogień". Jedna w przygotowaniu jest już kolejny film - "Evil Dead Wrath". Do tej pory nie znaliśmy szczegółów tej produkcji. Teraz to się zmieniło.

Zanim pojawił się Ash Williams, ze złem spotkali się oni



Zdjęcia do "Evil Dead Wrath" niedawno dobiegły końca. Jednak na sam film przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Amerykańska premiera została wyznaczona dopiero na 7 kwietnia 2028 rok.


O fabule "Evil Dead Wrath" nie wiedzieliśmy do tej pory nic. Jednak ostatnio producent filmu Rob Tapert spotkał się ze studentami Uniwersytetu Stanowego Michigan i uchylił rąbka tajemnicy. Ujawnił, że film jest prequelem oryginalnego "Martwego zła". Akcja filmu osadzona została bowiem w roku 1972.

Dlaczego akurat ten rok? Wszystko dlatego, że reżyser chciał zrobić film, który sprawiałby wrażenie, jakby powstał w latach 70. Stąd też w zdjęciach do niego skorzystano z klasycznego produktu Kodaka Ektachrome 100, na którym kręcono wiele filmów w 50 lat temu.

Tapert twierdzi również, że "Evil Dead Wrath" będzie bardzo tarantinowskim filmem. Nie wyjaśnił jednak, co ma na myśli.

Film wyreżyserował Amerykanin Francis Galluppi, który wcześniej nakręcił "Ostatni przystanek w hrabstwie Yuma". W obsadzie znaleźli się: Charlotte Hope, Jessica McNamee, Zach Gilford, Josh Helman, Ella Newton, Elizabeth Cullen i Ella Oliphant. Reżyser oryginału Sam Raimi jest producentem "Evil Dead Wrath", a odtwórca roli Asha Bruce Campbell pełni rolę producenta wykonawczego.

Zwiastun filmu "Martwe zło: Ogień"




Evil Dead Wrath  (2028)

 Evil Dead Wrath

Martwe zło  (2013)

 Martwe zło

Martwe zło  (1981)

 Martwe zło

Armia ciemności  (1992)

 Armia ciemności

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