"Martwe zło" dostaje prequel! Nowe szczegóły filmu "Evil Dead Wrath"

W lipcu do kin na całym świecie trafi film "Martwe zło: Ogień". Jedna w przygotowaniu jest już kolejny film - "Evil Dead Wrath". Do tej pory nie znaliśmy szczegółów tej produkcji. Teraz to się zmieniło.
Zanim pojawił się Ash Williams, ze złem spotkali się oni
Zdjęcia do "Evil Dead Wrath
" niedawno dobiegły końca. Jednak na sam film przyjdzie nam jeszcze długo poczekać. Amerykańska premiera została wyznaczona dopiero na 7 kwietnia 2028 rok
.
O fabule "Evil Dead Wrath
" nie wiedzieliśmy do tej pory nic. Jednak ostatnio producent filmu Rob Tapert
spotkał się ze studentami Uniwersytetu Stanowego Michigan i uchylił rąbka tajemnicy. Ujawnił, że film jest prequelem oryginalnego "Martwego zła
". Akcja filmu osadzona została bowiem w roku 1972.
Dlaczego akurat ten rok? Wszystko dlatego, że reżyser chciał zrobić film, który sprawiałby wrażenie, jakby powstał w latach 70. Stąd też w zdjęciach do niego skorzystano z klasycznego produktu Kodaka Ektachrome 100
, na którym kręcono wiele filmów w 50 lat temu. Tapert
twierdzi również, że "Evil Dead Wrath" będzie bardzo tarantinowskim filmem.
Nie wyjaśnił jednak, co ma na myśli.
Film wyreżyserował Amerykanin Francis Galluppi
, który wcześniej nakręcił "Ostatni przystanek w hrabstwie Yuma
". W obsadzie znaleźli się: Charlotte Hope
, Jessica McNamee
, Zach Gilford
, Josh Helman
, Ella Newton
, Elizabeth Cullen
i Ella Oliphant. Reżyser oryginału Sam Raimi
jest producentem "Evil Dead Wrath
", a odtwórca roli Asha Bruce Campbell
pełni rolę producenta wykonawczego.
Zwiastun filmu "Martwe zło: Ogień"