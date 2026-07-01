"Martwe zło: Ogień" to prawdziwa rzeźnia? Tak przekonują pierwsze reakcje

#EvilDeadBurn is RELENTLESSLY TWISTED and I WANTED MORE! It's 110 minutes of non-stop NASTY mayhem that's filled with blood curdling horrifying sequences that left me squirming. Sébastien Vaniček scares the shit out of you visually, but uses sound in a way I've never experienced pic.twitter.com/5F2sFOeDBp

#EvilDeadBurn Ramps up the gore and the laughs for one HELL of a time! This time around adding bits of fun lore while taking the carnage to BRUTAL levels that’s very unforgiving to the cast. Must be seen with a crowd for the reactions another huge win for the series. LOVED IT pic.twitter.com/RfWx9MRqqq