Newsy Filmy "Martwe zło: Ogień": Wyjaśniamy dwie sceny po napisach
Filmy

"Martwe zło: Ogień": Wyjaśniamy dwie sceny po napisach

Comic Book Movie / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Martwe+z%C5%82o%3A+Ogie%C5%84%22%3A+scena+po+napisach+%28wyja%C5%9Bnienie%29-167517
&quot;Martwe zło: Ogień&quot;: Wyjaśniamy dwie sceny po napisach
W ten weekend na ekrany kin trafia „Martwe zło: Ogień”, najnowsza odsłona kultowej serii horrorów w reżyserii Sébastiena Vanička („Robactwo”). Podczas seansu warto zostać w fotelu do samego końca. Produkcja oferuje zarówno scenę w trakcie napisów, jak i po ich zakończeniu.

Uwaga! Spoilery




Scena w trakcie napisów: co stało się z babcią Polly?

Pierwsza dodatkowa scena pojawia się w połowie napisów końcowych i wraca do losów jednej z kluczowych bohaterek filmu. Widzimy babcię Polly (Maude Davey), która została całkowicie opętana. Mimo utraty ręki i śmiertelnych obrażeń kobieta czołga się poboczem drogi.

Kiedy obok zatrzymuje się samochód, a zaniepokojona kierowczyni pyta, czy potrzebuje pomocy, Polly początkowo udaje bezbronną staruszkę i skarży się na ból nóg. Chwilę później rzuca się jednak na kobietę z demonicznym okrzykiem: „W porządku, wezmę twoje”.



Scena po napisach: powrót bohaterki z „Martwego zła: Przebudzenie”

Znacznie większe znaczenie dla przyszłości całej serii ma scena umieszczona po napisach końcowych. Akcja przenosi się do krematorium, w którym rozgrywała się część wydarzeń filmu. Córka kobiety zarządzającej placówką przegląda nieodebrane urny z prochami. Czytając nazwiska umieszczone na naczyniach, trafia na imię Ellie.

W pomieszczeniu zaczynają dziać się niewytłumaczalne rzeczy. Gdy dziewczynka spogląda w lustro, z odbicia patrzy na nią Ellie (Alyssa Sutherland) – główna antagonistka filmu „Martwe zło: Przebudzenie”. Krótka scena potwierdza, że choć fizyczne ciało bohaterki zostało zniszczone w finale poprzedniej części, demoniczna siła, która ją opętała, wciąż istnieje. To wyraźna zapowiedź, że zagrożenie jeszcze nie minęło.



Tak nową odsłonę serii ocenił w swojej recenzji Marcin Pietrzyk:



Bez dwóch zdań Sébastien Vanicek nakręcił niezwykle satysfakcjonującą filmową krwawą orgię. Czy jednak jest to dobry dodatek do uniwersum "Martwego zła"? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa i w dużej mierze zależy od nastawienia i oczekiwań. Twórca pozostaje wierny mitologii tego świata. Zdarza mu się również parafrazować sceny znane z oryginału. W żadnym momencie nie zapomina więc, że jego film stanowi część większej całość. Zarazem jednak "Martwe zło: Ogień" mocno różni się od tego, co oferowały wcześniejsze tytuły. Reżyser niemal całkowicie rezygnuje z budowania strefy buforowej między ekranową brutalnością a widzem. Jesteśmy więc w tym samym mrocznym lesie, ale w zupełnie innym jego miejscu, z odmiennym klimatem. Dla niektórych widzów ta zmiana będzie nie do przyjęcia. Mam jednak nadzieję, że większość widzów zaakceptuje wizję reżysera. Warto.

Powiązane artykuły Martwe zło: Ogień

Zobacz wszystkie artykuły

Martwe zło: Ogień  (2026)

 Martwe zło: Ogień

Martwe zło  (2013)

 Martwe zło

Martwe zło: Przebudzenie  (2023)

 Martwe zło: Przebudzenie

Evil Dead Wrath  (2028)

 Evil Dead Wrath

Najnowsze Newsy

Filmy

"A teraz wiosna" Kamili Serwickiej na festiwalu filmowym w Locarno

Festiwale i nagrody Filmy

Gdynia 2026: Konkurs Audiodeskrypcja Roku

Seriale

Stęskniliście się za galaktyką Kurvix? "Kapitan Bomba" wraca po 13 latach

29 komentarzy
Filmy

Reżyser "Road House" stworzy film o sabotażu Nord Stream?

8 komentarzy
Gry

Nowy "Assassin's Creed" ofiarą review bombingu. Dlaczego?

2 komentarze
Seriale

HBO odrzuca serial "V jak Vendetta" od DC Studios

4 komentarze
Filmy

Nakręcił "Druhny" i "Pomoc domową". Szykuje horror