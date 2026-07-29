Newsy Filmy "Martwe zło: Ogień" wkrótce na VOD. Wiemy, kiedy film trafi na platformy streamingowe oraz na Blu-ray i DVD
VOD / Filmy

"Martwe zło: Ogień" wkrótce na VOD. Wiemy, kiedy film trafi na platformy streamingowe oraz na Blu-ray i DVD

Bloody Disgusting / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Martwe+z%C5%82o%3A+Ogie%C5%84%22+wkr%C3%B3tce+na+VOD.+Wiemy%2C+kiedy+film+trafi+na+platformy+streamingowe+oraz+na+Blu-ray+i+DVD-167806
&quot;Martwe zło: Ogień&quot; wkrótce na VOD. Wiemy, kiedy film trafi na platformy streamingowe oraz na Blu-ray i DVD
Przygoda filmu "Martwe zło: Ogień" dobiega końca. Portal Bloody Disgusting ujawnił właśnie, kiedy film będzie można obejrzeć legalnie bez wychodzenia z domu.

"Martwe zło: Ogień" w streamingu już niedługo



Horror "Martwe zło: Ogień" trafił do kin na początku lipca. Kosztująca 20 milionów dolarów produkcja zarobiła dotąd na świecie ponad 64 mln dolarów, z tego prawie połowa (29,8 mln) pochodzi z rynku amerykańskiego. Jest to więc wynik gorszy od tego, jaki uzyskało "Martwe zło: Przebudzenie" przed trzema laty (147 mln dolarów).

Dlatego też nie ma się co dziwić, że miesiąc po premierze kinowej film trafi do dystrybucji cyfrowej. "Martwe zło: Ogień" będzie można kupić lub wypożyczyć na platformach streamingowych już 4 sierpnia.


Fani nośników fizycznych muszą - jak zwykle - uzbroić się w cierpliwość. "Martwe zło: Ogień" trafi - przynajmniej w Ameryce - na 4K UHD, Blu-ray i DVD, ale nastąpi to dopiero 22 września.

Za "Martwe zło: Ogień" odpowiada Sébastien Vaniček. To historia rodziny rozdartej przez tragiczną śmierć. Okazuje się, że śmierć ta nie była przypadkowa i teraz pozostali członkowie stają się celem ataków mrocznej siły.

Cykl "Martwe zło" na tym filmie się nie zakończy. W przygotowaniu jest już "Evil Dead Wrath", który kręci Francis Galluppi. Premiera planowana jest na 2028 rok.

Zwiastun filmu "Martwe zło: Ogień"




Powiązane artykuły Martwe zło: Ogień

Zobacz wszystkie artykuły

Martwe zło: Ogień  (2026)

 Martwe zło: Ogień

Martwe zło  (2013)

 Martwe zło

Martwe zło  (1981)

 Martwe zło

Armia ciemności  (1992)

 Armia ciemności

Najnowsze Newsy

Nie żyje Kavinsky. Autor utworu "Nightcall" do filmu "Drive" miał 50 lat

Inne Filmy

Jared Leto oskarżony o przemoc seksualną przez cztery kobiety

7 komentarzy
VOD Seriale

Co z ekranizacją "Warhammer 40,000"? Mamy dobre i złe wieści

Inne Filmy

Sierpniowe odsłony projektu "50 na 51"

Filmy

Alexandra Daddario w filmie o upadku amerykańskiego snu

Filmy

Ile kasy dostał Robert Downey Jr za rolę Dooma?

19 komentarzy
Filmy

Jennifer Aniston gwiazdą nowego filmu Olivii Wilde