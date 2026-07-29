"Martwe zło: Ogień" wkrótce na VOD. Wiemy, kiedy film trafi na platformy streamingowe oraz na Blu-ray i DVD

Przygoda filmu "Martwe zło: Ogień" dobiega końca. Portal Bloody Disgusting ujawnił właśnie, kiedy film będzie można obejrzeć legalnie bez wychodzenia z domu.
"Martwe zło: Ogień" w streamingu już niedługo
Horror "Martwe zło: Ogień"
trafił do kin na początku lipca. Kosztująca 20 milionów dolarów produkcja zarobiła dotąd na świecie ponad 64 mln dolarów,
z tego prawie połowa (29,8 mln) pochodzi z rynku amerykańskiego. Jest to więc wynik gorszy od tego, jaki uzyskało "Martwe zło: Przebudzenie
" przed trzema laty (147 mln dolarów).
Dlatego też nie ma się co dziwić, że miesiąc po premierze kinowej film trafi do dystrybucji cyfrowej. "Martwe zło: Ogień" będzie można kupić lub wypożyczyć na platformach streamingowych już 4 sierpnia.
Fani nośników fizycznych muszą - jak zwykle - uzbroić się w cierpliwość. "Martwe zło: Ogień"
trafi - przynajmniej w Ameryce - na 4K UHD, Blu-ray i DVD
, ale nastąpi to dopiero 22 września
.
Za "Martwe zło: Ogień
" odpowiada Sébastien Vaniček
. To historia rodziny rozdartej przez tragiczną śmierć. Okazuje się, że śmierć ta nie była przypadkowa i teraz pozostali członkowie stają się celem ataków mrocznej siły.
Cykl "Martwe zło" na tym filmie się nie zakończy. W przygotowaniu jest już "Evil Dead Wrath
", który kręci Francis Galluppi
. Premiera planowana jest na 2028 rok.
Zwiastun filmu "Martwe zło: Ogień"