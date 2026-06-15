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Nowe "Martwe zło" zbyt brutalne dla cenzorów. Część scen trzeba było wyciąć

GamesRadar / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Martwe+z%C5%82o%3A+Ogie%C5%84%22.+Do+kin+trafi+wersja+ocenzurowana.+Re%C5%BCyser+zapowiada+krwaw%C4%85+wersj%C4%99+re%C5%BCysersk%C4%85-167100
Nowe &quot;Martwe zło&quot; zbyt brutalne dla cenzorów. Część scen trzeba było wyciąć
W lipcu do kin na całym świecie trafi horror "Martwe zło: Ogień". Film zapowiada się na krwawe widowisko. Jednak nie będzie aż tak brutalne, jak to zakładała pierwotna wizja reżysera.

"Martwe zło: Ogień" - filmowi groziła kategoria NC-17



Sébastien Vaniček, reżyser filmu "Martwe zło: Ogień", opowiedział o pracy nad horrorem magazynowi "SFX". Ujawnił w nim, że został zmuszony do wycięcia niektórych scen, żeby całość dostała kategorię R. Cenzorom szczególnie "nie spodobała się" jedna scena. Tak o tym mówi reżyser:

To bardzo, bardzo brutalna scena. Niestety muszę ją przyciąć, więc nie zobaczycie jej w tak drastycznej wersji, jaką ma obecnie, bo zależy mi na tym, żeby film zachował kategorię R.

02.jpg Getty Images © Pascal Le Segretain


Vaniček nie ujawnił, co zakwestionowali cenzorzy. Zapowiedział jednak, że planuje wersję reżyserską filmu "Martwe zło: Ogień". Będzie ona nieocenzurowana, więc zawierać będzie więcej drastycznej przemocy.

"Martwe zło: Ogień" to nowa odsłona horrorowego uniwersum. Film opowiada niezależną od poprzednich części historię. 

Główną bohaterką jest młoda wdowa, która po śmierci męża szuka ukojenia u swoich teściów w ich położonym na odludziu domu. Kiedy jednak kolejni domownicy przedzierzgają się w krwiożercze demony, rodzinne spotkanie zamienia się w zjazd rodem z piekła. Bohaterka odkrywa wówczas, że przysięgi, które złożyła za życia, trwają nawet po śmierci.

Zwiastun filmu "Martwe zło: Ogień"




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