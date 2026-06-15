Nowe "Martwe zło" zbyt brutalne dla cenzorów. Część scen trzeba było wyciąć

W lipcu do kin na całym świecie trafi horror "Martwe zło: Ogień". Film zapowiada się na krwawe widowisko. Jednak nie będzie aż tak brutalne, jak to zakładała pierwotna wizja reżysera.
"Martwe zło: Ogień" - filmowi groziła kategoria NC-17 Sébastien Vaniček
, reżyser filmu "Martwe zło: Ogień"
, opowiedział o pracy nad horrorem magazynowi "SFX". Ujawnił w nim, że został zmuszony do wycięcia niektórych scen, żeby całość dostała kategorię R. Cenzorom szczególnie "nie spodobała się" jedna scena. Tak o tym mówi reżyser: To bardzo, bardzo brutalna scena. Niestety muszę ją przyciąć, więc nie zobaczycie jej w tak drastycznej wersji, jaką ma obecnie, bo zależy mi na tym, żeby film zachował kategorię R.
Vaniček Getty Images © Pascal Le Segretain
nie ujawnił, co zakwestionowali cenzorzy. Zapowiedział jednak, że planuje wersję reżyserską filmu "Martwe zło: Ogień
". Będzie ona nieocenzurowana, więc zawierać będzie więcej drastycznej przemocy. "Martwe zło: Ogień"
to nowa odsłona horrorowego uniwersum. Film opowiada niezależną od poprzednich części historię.
Główną bohaterką jest młoda wdowa, która po śmierci męża szuka ukojenia u swoich teściów w ich położonym na odludziu domu. Kiedy jednak kolejni domownicy przedzierzgają się w krwiożercze demony, rodzinne spotkanie zamienia się w zjazd rodem z piekła. Bohaterka odkrywa wówczas, że przysięgi, które złożyła za życia, trwają nawet po śmierci.
Zwiastun filmu "Martwe zło: Ogień"