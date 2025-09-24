"Martwi przed świtem" – Bartłomiej Topa jako seryjny morderca w slasherze inspirowanym kinem giallo

Był polski horror psychologiczny, polski slasher – nadszedł więc czas na polskie giallo. Producenci filmu "Martwi przed świtem" właśnie podzielili się pierwszym teaserem nadchodzącej produkcji grozy. Prezentujemy go poniżej.
W filmie "Martwi przed świtem
" tajemniczy pisarz zaprasza grupę młodych aktorów do pracy nad adaptacją swojego scenariusza. Jednak próby w odciętej od świata posiadłości szybko zamieniają się w koszmar – uczestnicy zaczynają ginąć jeden po drugim, a granica między fikcją a rzeczywistością staje się coraz bardziej nieuchwytna. Pozostaje tylko jedno pytanie: kto – lub co – stoi za morderstwami?
Międzynarodowy plakat filmu
Produkcja jest pełnometrażowym fabularnym debiutem Dawida Krępskiego
, który odpowiada także za filmowy scenariusz. W "Martwych przed świtem
" występują Sylwia Boroń
, Paulina Zwierz
, Piotr Nerlewski
i Adam Machalica
. Towarzyszą im między innymi Łukasz Szczepanowski
, Monika Frajczyk
i Bartłomiej Topa
, który przywdzieje wyjątkowy filmowy kostium mordercy.
"Martwi przed świtem
" mieli swoją światową premierę na londyńskiej filii festiwalu SXSW. Polska premiera odbyła się z kolei na tegorocznym Octopus Film Festival w Gdańsku. Autorem zdjęć do filmu jest Michał Pukowiec
, twórcą muzyki Mateusz Hulbój
, natomiast w montażu reżysera Dawida Krępskiego
wspomagał Jakub Tomaszewicz
. Film trafi w polskich kin w Halloween, 31 października tego roku.