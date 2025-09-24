Newsy Filmy Multimedia "Martwi przed świtem" – Bartłomiej Topa jako seryjny morderca w slasherze inspirowanym kinem giallo
"Martwi przed świtem" – Bartłomiej Topa jako seryjny morderca w slasherze inspirowanym kinem giallo

Był polski horror psychologiczny, polski slasher – nadszedł więc czas na polskie giallo. Producenci filmu "Martwi przed świtem" właśnie podzielili się pierwszym teaserem nadchodzącej produkcji grozy. Prezentujemy go poniżej.

"Martwi przed świtem" – teaser filmu





"Martwi przed świtem" – co wiemy?



W filmie "Martwi przed świtem" tajemniczy pisarz zaprasza grupę młodych aktorów do pracy nad adaptacją swojego scenariusza. Jednak próby w odciętej od świata posiadłości szybko zamieniają się w koszmar – uczestnicy zaczynają ginąć jeden po drugim, a granica między fikcją a rzeczywistością staje się coraz bardziej nieuchwytna. Pozostaje tylko jedno pytanie: kto – lub co – stoi za morderstwami?

Międzynarodowy plakat filmu


Produkcja jest pełnometrażowym fabularnym debiutem Dawida Krępskiego, który odpowiada także za filmowy scenariusz. W "Martwych przed świtem" występują Sylwia Boroń, Paulina Zwierz, Piotr Nerlewski i Adam Machalica. Towarzyszą im między innymi Łukasz Szczepanowski, Monika Frajczyk i Bartłomiej Topa, który przywdzieje wyjątkowy filmowy kostium mordercy. 

"Martwi przed świtem" mieli swoją światową premierę na londyńskiej filii festiwalu SXSW. Polska premiera odbyła się z kolei na tegorocznym Octopus Film Festival w Gdańsku. Autorem zdjęć do filmu jest Michał Pukowiec, twórcą muzyki Mateusz Hulbój, natomiast w montażu reżysera Dawida Krępskiego wspomagał Jakub Tomaszewicz. Film trafi w polskich kin w Halloween, 31 października tego roku.

Martwi przed świtem  (2025)

 Martwi przed świtem

