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"Marvel's Wolverine" finansową klapą? Znamy wyniki sprzedaży

Insider-Gaming / autor: /
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&quot;Marvel's Wolverine&quot; finansową klapą? Znamy wyniki sprzedaży
Sony zaprezentowało kwartalne sprawozdanie finansowe. Dzięki temu poznaliśmy m.in. wyniki sprzedaży gry "Marvel's Wolverine".

Growy Wolverine nie cieszy się popularnością



"Marvel's Wolverine" debiutował w połowie września. Gra jest aktualnie dostępna wyłącznie na konsole PS5.

Według wcześniejszych doniesie≥ń medialny gra w ciągu pierwszego tygodnia sprzedała się w nakładzie 1,9 mln egzemplarzy. Nie jest to wynik imponujący ("Marvel’s Spider-Man 2" sprzedał 5 milionów kopii w 10 dni), ale sugerował całkiem solidne zainteresowanie tytułem.


Jeśli jednak te dane były prawdziwe, to kolejne tygodnie były dla gry fatalne. Według bowiem danych Sony, po 50 dniach od premiery "Marvel's Wolverine" został zakupiony łącznie przez 2,4 mln graczy. A to oznacza, że po pierwszym tygodniu liczba sprzedanych kopii zwiększyła się zaledwie o pół miliona.

Oczywiście nie można na tej podstawie sądzić, że gracze nie są tytułem zainteresowani. Wygląda jednak na to, że część z nich woli poczekać, aż gra doczeka się przeceny.

W "Marvel’s Wolverine" bohater jest żywą bronią. W poszukiwaniu odpowiedzi o swojej przeszłości Wolverine nie cofnie się przed niczym. Dzięki brutalnej walce z użyciem szponów, nieokiełznanej furii i niezłomnej determinacji zrobi wszystko, by rozwikłać tajemnicę człowieka, którym niegdyś był... 

Zwiastun gry "Marvel’s Wolverine"




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