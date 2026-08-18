Tego filmu NIE musicie oglądać przed "Doomsday"? Disney pomija film w przygotowaniach do nowych "Avengers"

Przed zbliżającą się premierą filmu "Avengers: Doomsday" wielu widzów czuje potrzebę odświeżenia sobie (a czasem zobaczenia po raz pierwszy) filmów MCU, które doprowadziły do tego wielkiego wydarzenia w uniwersum. Z tego też powodu z pomocą przyszedł sam Disney, na swojej platformie streamingowej proponując 15 tytułów, które należy obejrzeć przed "Doomsday". Brak jednego – wydawałoby się kluczowego – filmu wprowadził fanów w osłupienie. O który tytuł chodzi?
Tego filmu nie musicie znać przed "Avengers: Doomsday"
Pominięcie tytułu wydaje się jeszcze bardziej szokujące, gdy weźmiemy pod uwagę filmy, które znalazły się na liście Disneya. Zestawienie sięga bowiem również po części oryginalnej serii "X-Men
", serial "Loki
" czy mniejsze produkcje jak "Shang-Chi i legenda dziesięciu pierścieni
" czy "Thunderbolts*
". Na liście brakuje jednak... "Marvels
" z 2023 roku.
Jeśli celem listy opublikowanej przez Disneya miało być przypomnienie nam wydarzeń oraz losów postaci o kluczowym znaczeniu dla akcji "Avengers: Doomsday
", nieuwzględnienie "Marvels
" zaczyna budzić uzasadnione pytania. Tym większe, biorąc pod uwagę nie tylko filmowe wydarzenia, ale i pochodzącą z niego scenę po napisach. Przypomnijmy: krótka scena pokazuje utknięcie postaci Moniki Rambeau (Teyonah Parris
) w innym, nieznanym uniwersum. Nieznanym natomiast jedynie przez moment: wokół bohaterki pojawia się najpierw jej matka – Maria Rambeau (Lashana Lynch
), która w tym świecie jest mutantką Binary – a potem Bestia odegrany przez Kelseya Grammera
. Na tej podstawie dowiadujemy się, że ów świat, do którego trafiła Monica, to znane nam dobrze uniwersum X-Men.
Nieobecność "Marvels" w zestawieniu budzi tym więcej wątpliwości, że pośród aktorów i aktorek biorących udział w "Avengers: Doomsday
" próżno jest szukać zarówno Teyonahy Parris
, jak i Lashany Lynch
. Potwierdzony został natomiast udział Kelseya Grammera
, który po latach wraca do swojej roli Bestii
– scena po napisach "Marvels
" zakładałaby więc, że trafi do "Doomsday
" w otoczeniu obu Rambeau. Co równie ważne, na liście aktorów pojawiających się w nowym "Avengers
" brakuje także... Brie Larson
, wcielającej się w Kapitan Marvel
.
Czy jest możliwe, że po wtopie finansowej "Marvels
" włodarze studia postanowili tak drastycznie zmienić koncepcję i wygumkować bohaterki z przyszłości uniwersum? Odpowiedzi należy oczekiwać 16 grudnia, gdy na ekrany kin trafi w końcu "Avengers: Doomsday
".
"Avengers: Doomsday" – zwiastun filmu