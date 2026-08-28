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"Marysia zawsze dziewica": Nowy film nagrodzonej w Nowym Jorku Anny Jadowskiej

Informacja nadesłana
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&quot;Marysia zawsze dziewica&quot;: Nowy film nagrodzonej w Nowym Jorku Anny Jadowskiej
źródło: materialy promocyjne
Prezentujemy pierwsze zdjęcie z kręconego właśnie filmu "Marysia zawsze dziewica". Będzie to delikatna opowieść o dorastaniu, pierwszych uczuciach i próbie zrozumienia własnej kobiecości – widziana oczami nastolatki, dla której świat wciąż jest nieskończony i pełen możliwości. Film reżyseruje Anna Jadowska (na zdjęciu niżej) – autorka nagrodzonej na Tribeca Film Festival w Nowym Jorku "Kobiety na dachu" oraz laureatka nagrody za najlepszy debiut reżyserski na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

W roli głównej widzowie zobaczą gwiazdę hitów "Akademia Pana Kleksa", "Kleks i wynalazek Filipa Golarza" oraz "Small World" – Antoninę Litwiniak, u boku której pojawią się między innymi: Marta Nieradkiewicz ("Przepiękne!", "Trzy miłości", "Dzikie róże"), Krzysztof Zalewski ("Bo we mnie jest seks") i Sebastian Stankiewicz ("Heweliusz"). Film "Marysia zawsze dziewica" nawiązuje do "Dzikich róż", wcześniejszego filmu Anny Jadowskiej z 2017 roku. 

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Szesnastoletnia Marysia mieszka z mamą i przyrodnią siostrą na wsi. Podczas imprezy z okazji zakończenia roku szkolnego jej koleżanki wrzucają do sieci zdjęcia dziewczyny. Wkrótce zaczynają odzywać się do niej nieznajomi mężczyźni. Marysia podejmuje z nimi kontakt, a jeden z nich proponuje, że zapłaci za jej pierwszy raz. Dziewczyna zaczyna umawiać się z kolejnymi mężczyznami, przekonana, że to ona kontroluje sytuację. Równocześnie spędza coraz więcej czasu z Mateuszem, którego zna od dzieciństwa. Zawsze łączyła ich silna więź, ale teraz ich relacja nabiera romantycznego charakteru i staje się coraz bardziej skomplikowana. Kolejne decyzje prowadzą Marysię na skraj sytuacji, w której będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swoich wyborów i zdecydować czy zaufać swoim uczuciom i pozwolić sobie na prawdziwą bliskość.

Film "Marysia zawsze dziewica" to koprodukcja polsko-francusko-czeska. Producentkami filmu są Magdalena Sztorc i Anna Zajączkowska z firmy Mozaika Films. Obraz ten jest współfinansowany przez: Unię Europejską w ramach programu Kreatywna Europa komponent MEDIA, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Wrocławską Wytwórnię Filmów Fabularnych we Wrocławiu, Dolnośląskie Centrum Filmowe, Warszawski i Mazowiecki Fundusz Filmowy, francuskie Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), Czeski Fundusz Audiowizualny, Eurimages.

Zobacz zwiastun "Kobiety na dachu"


"Kobieta na dachu" zadebiutowała w 2022 roku na Festiwalu Filmowym "Tribeca" w Nowym Jorku. Grająca główną rolę Dorota Pomykała została nagrodzona m.in. Orłem. Przypominamy zwiastun:


Marysia zawsze dziewica  (2027)

 Marysia zawsze dziewica

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