"Maszyna do zabijania" czy do oglądania? Recenzja

Na platformie Netflix zadebiutował właśnie film akcji "Maszyna do zabijania", którego gwiazdą jest znany z serialu "Reacher" Alan Ritchson. Czy produkcja w reżyserii Patricka Hughesa to udana propozycja? Odpowiedzi udzieli Wam Łukasz Budnik w recenzji.
"Maszyna do zabijania" – recenzja Pierwsze pół godziny "Maszyny do zabijania" to w zasadzie nakręcona bardzo patetycznie opowieść o tym, jak wygląda trening na Rangera. Armia przedstawiona jest w sposób, którego nie powstydziłby się Michael Bay (żeby nie było wątpliwości – reżyserem i współscenarzystą filmu jest Patrick Hughes)
, pisze w swojej recenzji Łukasz Budnik. I tutaj akcja się zagęszcza, bowiem żołnierze zamiast celu misji napotykają na swojej drodze tajemniczą maszynę (zgadliście, tę do zabijania), która po uaktywnieniu się zaczyna polować na rekrutów i bezlitośnie mordować wszystkich w zasięgu jej skanera
, czytamy dalej. Trzeba przyznać, że jest to nakręcone sprawnie, choć całość ma trochę konstrukcję gry, gdzie kolejne sceny akcji to następne etapy rozgrywki. Jeśli schemat "polowania na bohaterów" budzi u was skojarzenia z "Predatorem", to całkiem słusznie; nie zdziwiłbym się zresztą, gdyby ten klasyczny film akcji stanowił dla Hughesa inspirację. W tym przypadku na bohaterów nie czyha jednak humanoidalny kosmita, lecz robot (co z kolei może przywołać na myśl Decepticony z "Transformers", tylko że w kategorii R i z mniej wyszukanym projektem maszyny),
dodaje Budnik. Całą recenzję autorstwa Łukasza Budnika przeczytacie TUTAJ.
Ostatni etap selekcji do elitarnego oddziału armii amerykańskiej przeradza się w walkę o przetrwanie z niewyobrażalnym zagrożeniem.