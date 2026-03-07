Newsy Filmy "Maszyna do zabijania" czy do oglądania? Recenzja
Czy maszyna do zabijania jest maszyną do oglądania? Na platformie Netflix zadebiutował właśnie film akcji "Maszyna do zabijania", którego gwiazdą jest znany z serialu "Reacher" Alan Ritchson. Czy produkcja w reżyserii Patricka Hughesa to udana propozycja? Odpowiedzi udzieli Wam Łukasz Budnik w recenzji.


1316766_1.7.jpg


Pierwsze pół godziny "Maszyny do zabijania" to w zasadzie nakręcona bardzo patetycznie opowieść o tym, jak wygląda trening na Rangera. Armia przedstawiona jest w sposób, którego nie powstydziłby się Michael Bay (żeby nie było wątpliwości – reżyserem i współscenarzystą filmu jest Patrick Hughes), pisze w swojej recenzji Łukasz Budnik.

I tutaj akcja się zagęszcza, bowiem żołnierze zamiast celu misji napotykają na swojej drodze tajemniczą maszynę (zgadliście, tę do zabijania), która po uaktywnieniu się zaczyna polować na rekrutów i bezlitośnie mordować wszystkich w zasięgu jej skanera, czytamy dalej. Trzeba przyznać, że jest to nakręcone sprawnie, choć całość ma trochę konstrukcję gry, gdzie kolejne sceny akcji to następne etapy rozgrywki.  

Jeśli schemat "polowania na bohaterów" budzi u was skojarzenia z "Predatorem", to całkiem słusznie; nie zdziwiłbym się zresztą, gdyby ten klasyczny film akcji stanowił dla Hughesa inspirację. W tym przypadku na bohaterów nie czyha jednak humanoidalny kosmita, lecz robot (co z kolei może przywołać na myśl Decepticony z "Transformers", tylko że w kategorii R i z mniej wyszukanym projektem maszyny), dodaje Budnik.

Całą recenzję autorstwa Łukasza Budnika przeczytacie TUTAJ.

Ostatni etap selekcji do elitarnego oddziału armii amerykańskiej przeradza się w walkę o przetrwanie z niewyobrażalnym zagrożeniem.

