"Matchbox: film": data premiery i pierwsze zdjęcia. John Cena w widowisku Apple TV

Szefostwo Apple TV ogłosiło, że inspirowane zabawkami Mattela widowisko "Matchbox: film" zadebiutuje w serwisie streamingowym 9 października 2026. Poniżej możecie zobaczyć pierwsze zdjęcia z produkcji w której główne role zagrali John Cena, Jessica Biel, Sam Richardson, Teyonah Parris oraz Arturo Castro.
"Matchbox: film" - fabuła i twórcy "Matchbox: film"
to pełna akcji, rozgrywająca się w różnych miejscach na świecie przygodowa opowieść o grupie przyjaciół znających się od dzieciństwa. Życie bohaterów zostaje wywrócone do góry nogami, gdy do rodzinnego miasteczka powraca po wielu latach ich nieformalny przywódca, obecnie działający pod przykrywką agent CIA Sean (John Cena). Szpieg nieświadomie wciąga dawnych kumpli w szaloną międzynarodową misję ratowania świata.
W obsadzie znaleźli się także Corey Stoll
, Bill Camp
, Danai Gurira
oraz Golshifteh Farahani
. Za kamerą stanął Sam Hargrave
, reżyser dwóch części "Tylera Rake'a
". Scenariusz napisał David Coggeshall
("Plan wycieczki
").
Mattel kupił Matchbox w 1997 roku. Przez lata ich marka Hot Wheels walczyła z serią resoraków stworzoną jeszcze w latach 50. Według popularnego mitu twórca pomysłu Brytyjczyk Jack Odell wpadł na koncepcję, gdy musiał rozwiązać problem swojej córki. Dziewczynka nie mogła przynosić do szkoły zabawek większych niż pudełko zapałek. Stworzył jej miniaturowe modele samochodów, które okazały się niezwykle popularne wśród jej kolegów i koleżanek.