"Matrix 5" wciąż w powijakach. Reżyser zabrał głos

Choć kolejna odsłona serii "Matrix" została zapowiedziana w 2024 roku, prace wciąż są na wczesnym etapie. Reżyser i scenarzysta Drew Goddard ("Dom w głębi lasu") zdradził, że projekt dopiero powstaje na papierze i na razie najważniejsze jest znalezienie odpowiedniej historii.
Drew Goddard się nie spieszy
W rozmowie z Variety twórca podkreślił, że nie chce się spieszyć i potrzebuje przestrzeni, by stworzyć scenariusz, który naprawdę go przekona. Jak przyznał, czuje dużą odpowiedzialność wobec fanów oraz autorek oryginału, Lany
i Lilly
Wachowskis, których filmy miały ogromny wpływ na jego twórczość. Goddard unika jednak odpowiedzi na kluczowe pytania.
Nie wyjawił na przykład, czy do swoich ról powrócą gwiazdy serii, w tym Keanu Reeves
. Na ten moment trudno zatem powiedzieć coś więcej o projekcie. Wiadomo jedynie, że za produkcję odpowiada Warner Bros., a Lana Wachowski
pełni funkcję producentki wykonawczej.
Reżyser odniósł się także do odbioru poprzedniej części, "Matrix Zmartwychwstania
". Choć film nie osiągnął oczekiwanych wyników finansowych, Goddard
przyznał, że dla niego była to najbardziej emocjonalna odsłona serii. Zwrócił też uwagę na trudny moment premiery. Przypomnijmy, że produkcja zadebiutowała w czasie pandemii, trafiając jednocześnie do kin i na platformę streamingową.
Tymczasem od dziś w kinach możemy oglądać "Projekt Hail Mary
", do którego Goddard
napisał scenariusz.
"Matrix Zmartwychwstania" - zwiastun