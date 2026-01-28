Film z Dorocińskim i Reynoldsem zobaczymy w tym roku. Ale nie w kinach

W 2024 roku Marcin Dorociński pochwalił się zdjęciem z planu filmu "Mayday", w którym zagrał u boku Ryana Reynoldsa i Kennetha Branagha. Wygląda na to, że produkcję z udziałem Polaka zobaczymy w tym roku, choć nie w kinowej dystrybucji. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
O czym opowie "Mayday"?
Getty Images © SOPA Images
Z dostępnych w sieci pogłosek wynika, że "Mayday
" ma trafić prosto na Apple TV, prawdopodobnie we wrześniu. Warto przy tym zauważyć, że projekt czeka gotowy na premierę od prawie dwóch lat.
"Mayday
" to przygodowy film akcji osadzony w czasach zimnej wojny. Reynolds
wciela się w pilota linii komercyjnych, który przeżywa katastrofę lotniczą na terytorium wroga i zostaje uwikłany w międzynarodową intrygę szpiegowską. W miarę jak walczy o przetrwanie, staje w obliczu niebezpiecznego konfliktu między agencjami wywiadowczymi i potężnymi graczami, w tym antagonistą granym przez Branagha
. Za kamerą stanęli Jonathan Goldstein
i John Francis Daley
, którzy wcześniej nakręcili m.in. filmy "Dungeons & Dragons: Złodziejski honor
" oraz "Wieczór gier
". Ich kolejnym projektem będzie nowy film ze świata "Star Trek".
Decyzja o tym, że film do streamingu, ma być przede wszystkim biznesowa i nie jest związana z jakością filmu - pokazy testowe wypadły pozytywnie, nie było też konieczności organizowania dokrętek.
Dla Dorocińskiego
to kolejny zagraniczny projekt w karierze. Do nasłynniejszych produkcji z jego udziałem należą "Gambit królowej
" z Anyą Taylor-Joy
oraz dwie ostatnie części "Mission: Impossible
". W "Mayday
" występuje ponoć w jednej z głównych ról, wraz z Reynoldsem
i Branaghem
.
"Gambit królowej" - zwiastun