Film z Dorocińskim i Reynoldsem zobaczymy w tym roku. Ale nie w kinach

W 2024 roku Marcin Dorociński pochwalił się zdjęciem z planu filmu "Mayday", w którym zagrał u boku Ryana Reynoldsa i Kennetha Branagha. Wygląda na to, że produkcję z udziałem Polaka zobaczymy w tym roku, choć nie w kinowej dystrybucji. 

O czym opowie "Mayday"?



GettyImages-1246434485.jpg Getty Images © SOPA Images


Z dostępnych w sieci pogłosek wynika, że "Mayday" ma trafić prosto na Apple TV, prawdopodobnie we wrześniu. Warto przy tym zauważyć, że projekt czeka gotowy na premierę od prawie dwóch lat. "Mayday" to przygodowy film akcji osadzony w czasach zimnej wojny. Reynolds wciela się w pilota linii komercyjnych, który przeżywa katastrofę lotniczą na terytorium wroga i zostaje uwikłany w międzynarodową intrygę szpiegowską. W miarę jak walczy o przetrwanie, staje w obliczu niebezpiecznego konfliktu między agencjami wywiadowczymi i potężnymi graczami, w tym antagonistą granym przez Branagha. Za kamerą stanęli Jonathan Goldstein i John Francis Daley , którzy wcześniej nakręcili m.in. filmy "Dungeons & Dragons: Złodziejski honor" oraz "Wieczór gier". Ich kolejnym projektem będzie nowy film ze świata "Star Trek".  

Decyzja o tym, że film do streamingu, ma być przede wszystkim biznesowa i nie jest związana z jakością filmu - pokazy testowe wypadły pozytywnie, nie było też konieczności organizowania dokrętek.

Dla Dorocińskiego to kolejny zagraniczny projekt w karierze. Do nasłynniejszych produkcji z jego udziałem należą "Gambit królowej" z Anyą Taylor-Joy oraz dwie ostatnie części "Mission: Impossible". W "Mayday" występuje ponoć w jednej z głównych ról, wraz z Reynoldsem i Branaghem

"Gambit królowej" - zwiastun



