"Katastrofa w duecie": znamy datę premiery hollywoodzkiej superprodukcji z Marcinem Dorocińskim

&quot;Katastrofa w duecie&quot;: znamy datę premiery hollywoodzkiej superprodukcji z Marcinem Dorocińskim
Podczas spotkania z prasą w Santa Monica Apple TV ogłosiło datę premiery filmu "Katastrofa w duecie", w którym Marcin Dorociński zagrał u boku takich sław jak Ryan Reynolds, Kenneth Branagh, Maria Bakalova i David Morse. Widowisko zadebiutuje na platformie 4 września 2026. Poniżej możecie zobacz pierwsze oficjalne zdjęcie.     


"Katastrofa w duecie": o filmie



"Katastrofa w duecie" to kumpelska komedia, która wywraca do góry nogami konwencję thrillera szpiegowskiego. As amerykańskiej marynarki wojennej, porucznik Troy "Assassin" Kelly (Reynolds), zostaje wysłany na ściśle tajną misję na terytorium Związku Radzieckiego w szczytowym okresie zimnej wojny. Operacja kończy się niestety katastrofą, a bohater zostaje uwięziony za liniami wroga. Odnaleziony przez Nikołaja Ustinowa (Branagh) - szorstkiego byłego agenta KGB z zamiłowaniem do amerykańskiej kultury - Troy jest przekonany, że to jego koniec. Czy jednak nieoczekiwany sojusz między tą dwójką może doprowadzić do ocalenia Amerykanina oraz narodzin przyjaźni, której żaden z nich się nie spodziewał?  

Dorociński wciela się w postać rosyjskiego złoczyńcy, który próbuje dopaść Troya i Nikołaja. 


Scenarzystami, reżyserami producentami filmu są John Francis Daley i Jonathan Goldstein ("Dungeons & Dragons: Złodziejski honor"). 

