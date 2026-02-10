"Melania": Paul Thomas Anderson i Jonny Greenwood żądają usunięcia ich muzyki ze ścieżki dźwiękowej

"Melania", głośny dokument o pierwszej damie Stanów Zjednoczonych, nie przestaje budzić kontrowersji. Jak donosi portal Variety, najnowszy problem z filmem dotyczy praw do wykorzystania muzyki w produkcji. Reżyser Brett Ratner postanowił bowiem wykorzystać w dokumencie fragmenty ścieżki dźwiękowej z filmu "Nić widmo" Paula Thomasa Andersona. Decyzja ta nie spodobała się ani reżyserowi, ani autorowi muzyki, Jonny'emu Greenwoodowi. Obaj wspólnie domagają się usunięcia jej z "Melanii".
"Melania" bezprawnie wykorzystała muzykę z innego filmu?
Getty Images © John Phillips
Jonny Greenwood i Paul Thomas Anderson
"Melania
" wykorzystuje utwór skomponowany przez Greenwooda
specjalnie na potrzeby "Nici widmo
" Paula Thomasa Andersona
. Gdy tylko twórcy zorientowali się, że Brett Ratner
z niego skorzystał, wspólnie wystosowali w tej sprawie oficjalne oświadczenie, wzywające do pozbycia się ich muzyki ze ścieżki dźwiękowej "Melanii
". Twórcy tłumaczą: Dotarła do nas informacja, że utwór z "Nici widmo" został wykorzystany w dokumencie "Melania". Choć Jonny Greenwood nie posiada praw autorskich do tej ścieżki dźwiękowej, Universal nie skonsultował z nim w sprawie użycia jej przez podmiot trzeci, co stanowi naruszenie jego umowy kompozytorskiej. W rezultacie Jonny i Paul Thomas Anderson proszą o usunięcie utworu z dokumentu –
możemy przeczytać w oświadczeniu.
Warto nadmienić, że dokument o Melanii Trump
korzysta ze sporej ilości muzyki nie tworzonej na potrzeby produkcji – obok utworu pochodzącego z "Nici widmo
" pojawiają się tam także piosenki Michaela Jacksona
, Elvisa Presleya
czy Arethy Franklin
. W tej chwili nie wiadomo, czy autorzy innych utworów obecnych w filmie także dołączą się do sprzeciwu.
"Nić widmo"
"Melania
" elektryzuje kinomanów na całym świecie nie tylko przez wzgląd na główną bohaterkę dokumentu albo dostęp do zupełnie unikatowych materiałów kręconych w trakcie prezydenckiej kampanii. Wrażenie na opinii publicznej robi również kwota, którą Amazon zdecydował się zapłacić za prawa do produkcji. Gigant wydał bowiem aż 40 milionów dolarów, by film pojawił się ekskluzywnie na ich platformie streamingowej Prime Video. To opowieść o dwudziestu dniach mojego życia, które poprzedziły zaprzysiężenie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Po raz pierwszy widzowie na całym świecie zostają zaproszeni do kin, aby być świadkami tak przełomowego momentu. Oto moje prywatne, szczere spojrzenie na to, jak godzę życie rodzinne, biznes i działalność filantropijną w mojej drodze do roli Pierwszej Damy Stanów Zjednoczonych Ameryki
– mówiła o dokumencie o sobie samej Pierwsza Dama USA, Melania Trump
.
"Melania" – zwiastun filmu