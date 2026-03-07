"Melania": data premiery w Prime Video ujawniona

"Melania" - kontrowersyjny dokument poświęcony amerykańskiej pierwszej damie - trafił do kin 30 stycznia i od tej pory zarobił 16,7 mln dolarów. Teraz film w reżyserii Bretta Ratnera (seria "Godziny szczytu") zmierza na VOD.
"Melania" w Prime Video
Jak informują amerykańskie media, "Melania
" zadebiutuje w serwisie streamingowym Prime Video już w najbliższy poniedziałek, 9 marca. Przypomnijmy, że za prawa do filmu należąca do Amazonu platforma zapłaciła aż 75 milionów dolarów. Czyni to dzieło Ratnera najdroższym dokumentem w dziejach kina.
Film "Melania
" ukazuje dwadzieścia dni poprzedzających inaugurację prezydencką w USA w 2025 roku z perspektywy Pierwszej Damy, Melanii Trump
. To bezprecedensowa możliwość obserwowania codziennych działań First Lady, od koordynowania przygotowań do inauguracji, przez udział w złożonym procesie przekazywania władzy w Białym Domu, po ponowną przeprowadzkę całej rodziny do Waszyngtonu. Dzięki ekskluzywnym materiałom filmowym, obejmującym kluczowe spotkania, prywatne rozmowy oraz miejsca dotąd niedostępne dla kamer, dokument rzuca światło na powrót Melanii Trump do roli jednej z najbardziej wpływowych kobiet na świecie.
W nasze recenzji "Melanii
" pisaliśmy: pierwsze sceny wyglądają jak telenowela dokumentalna z życia bardzo bogatych gospodyń domowych: widzimy, jak Melania wybiera strój na inaugurację, planuje towarzyszące jej wydarzenia towarzyskie itd. Ostatnia jedna trzecia filmu pokazuje powrót Trumpów do Białego Domu z punktu widzenia bohaterki. Między tym widzimy pogrzeb prezydenta Cartera, spotkanie Melanii Trump z kobietą będącą zakładniczką Hamasu po atakach na Izrael z 2023 roku, rozmowy z Brigitte Macron. Wszystko to ilustrują czytane z offu monologi Melanii, wyglądające jakby napisane zostały przez agencję PR albo sztuczną inteligencję. Nawet gdy pani Trump mówi o głęboko osobistych sprawach – np. relacjach ze zmarłą niedawno matką – brzmi jak chatbot. W trakcie godziny i trzech kwadransów nie znajdziemy ani jednej sceny, w której udałoby się przedstawić bohaterkę jako osobę w jakikolwiek sposób interesującą. Bombardowany obrazami z wnętrz apartamentu Trumpów w Nowym Jorku widz ma za to okazję przypomnieć sobie, jak fatalny gust ma ta rodzina – widać to w ich zamiłowaniu do złota, zdobień i ostentacyjnego luksusu – bliższy rosyjskim oligarchom czy środkowoazjatyckim satrapom niż powściągliwemu stylowi tradycyjnych amerykańskich elit.
"Melania": zwiastun filmu